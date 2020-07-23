https://ria.ru/20200723/1574784424.html
Мишустин заявил, что члены правительства порой работают круглосуточно
Члены правительства, вице-премьеры работают иногда круглосуточно в зависимости от ситуации в стране, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:57
2020-07-23T12:57
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
правительство рф
общество
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https://ria.ru/20200402/1569488874.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, правительство рф, общество