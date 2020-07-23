Мишустин заявил, что члены правительства порой работают круглосуточно

"Члены правительства, вице-премьеры работают в этом смысле иногда и круглосуточно. В зависимости от того, как требует от этого время и ситуация общая. Пандемия внесла коррективы в нашу жизнь. Президент работает у нас круглосуточно, всегда на связи. И в этом смысле, наверное, время на отдых – оно остается небольшое", - сказал Мишустин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".