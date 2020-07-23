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Мишустин заявил, что члены правительства порой работают круглосуточно
Члены правительства, вице-премьеры работают иногда круглосуточно в зависимости от ситуации в стране, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:57
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
правительство рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, правительство рф, общество

Мишустин заявил, что члены правительства порой работают круглосуточно

12:57 23.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Члены правительства, вице-премьеры работают иногда круглосуточно в зависимости от ситуации в стране, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Члены правительства, вице-премьеры работают в этом смысле иногда и круглосуточно. В зависимости от того, как требует от этого время и ситуация общая. Пандемия внесла коррективы в нашу жизнь. Президент работает у нас круглосуточно, всегда на связи. И в этом смысле, наверное, время на отдых – оно остается небольшое", - сказал Мишустин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".

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"У нас на сегодняшний день команда правительства, которая работает для того, чтобы в первую очередь реализовать основную свою функцию служения людям, чтобы в стране было легче, и выстроить все сервисы государства вокруг человека", - добавил он.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинПравительство РФОбщество
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