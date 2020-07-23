Дегтярев оценил реакцию хабаровчан на арест Фургала

Он добавил, что понимает хабаровчан, которые вышли на улицы в первые дни после задержания экс-главы региона Сергея Фургала. "Это очень достойное было, я считаю, поведение... А то, что происходит сейчас в будние дни по вечерам со всякими лозунгами "Дегтярев, выходи"... Нет, не выйду, я никогда диктат не позволю", - сказал врио губернатора.