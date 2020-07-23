Дегтярев оценил реакцию хабаровчан на арест Фургала

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Врио губернатора Михаил Дегтярев заявил, что считает первую реакцию хабаровчан на арест Сергея Фургала достойной, но сейчас все подогревается, в том числе извне.
"Я действительно не позволю себе никому диктовать условия самому и не позволю никому диктовать условия мне - ни бизнесу, ни местным мужчинам в красивых костюмах, которые когда-то были в спортивных костюмах, ни скандирующей толпе под окнами... По той простой причине, что я себя уважаю, назначен указом президента всенародно избранного, и это просто некультурно и неуважение к остальным гражданам", - сказал Дегтярев в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
Он добавил, что понимает хабаровчан, которые вышли на улицы в первые дни после задержания экс-главы региона Сергея Фургала. "Это очень достойное было, я считаю, поведение... А то, что происходит сейчас в будние дни по вечерам со всякими лозунгами "Дегтярев, выходи"... Нет, не выйду, я никогда диктат не позволю", - сказал врио губернатора.
"Эти мероприятия, у нас есть все оперативные данные, что они подогреваются. Сюда слетелись, в Хабаровск, граждане в том числе иностранных государств. Сейчас занимаются правоохранители и органы госбезопасности всей сетью этих товарищей... Они увидели, что вот легкая возможность заработать политические очки, раскачать ситуацию, перейти от праведного гнева хабаровчан по поводу задержания Сергея Ивановича Фургала к политическим лозунгам, в том числе по линии отношений Москва - Хабаровск", - заявил Дегтярев.
Он добавил, что не рекомендует хабаровчанам сейчас выходить на улицу, потому что в регионе сложная обстановка по коронавирусу и нужно соблюдать дистанцию.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин в понедельник отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия и назначил Дегтярева врио главы региона.
С 11 июля в Хабаровском крае ежедневно проходят несанкционированные митинги в поддержку Фургала. Митинги проходят в условиях запрета массовых акций в регионе из-за угрозы распространения коронавируса.