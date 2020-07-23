Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574784230.html
Дегтярев оценил реакцию хабаровчан на арест Фургала
Врио губернатора Михаил Дегтярев заявил, что считает первую реакцию хабаровчан на арест Сергея Фургала достойной, но сейчас все подогревается, в том числе... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:56
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
хабаровск
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574637854_0:94:922:613_1400x0_80_0_0_d446eecefa7fe55cb0db2d38bd953d71.jpg
https://ria.ru/20200723/1574781704.html
https://ria.ru/20200721/1574661781.html
2
москва
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574637854_0:94:922:613_1400x0_80_0_0_d446eecefa7fe55cb0db2d38bd953d71.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574637854_53:0:870:613_1400x0_80_0_0_bd9c42b4fbaab05b3d89b1c746dfdfcb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574637854_155:0:768:613_1400x0_80_0_0_d11518347090bab075836da134fe1698.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровск, хабаровский край, происшествия

Дегтярев оценил реакцию хабаровчан на арест Фургала

12:56 23.07.2020
3449
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав РеутовВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Врио губернатора Михаил Дегтярев заявил, что считает первую реакцию хабаровчан на арест Сергея Фургала достойной, но сейчас все подогревается, в том числе извне.
"Я действительно не позволю себе никому диктовать условия самому и не позволю никому диктовать условия мне - ни бизнесу, ни местным мужчинам в красивых костюмах, которые когда-то были в спортивных костюмах, ни скандирующей толпе под окнами... По той простой причине, что я себя уважаю, назначен указом президента всенародно избранного, и это просто некультурно и неуважение к остальным гражданам", - сказал Дегтярев в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:34
В Кремле не было известно о планах Фургала написать заявление об отставке
Он добавил, что понимает хабаровчан, которые вышли на улицы в первые дни после задержания экс-главы региона Сергея Фургала. "Это очень достойное было, я считаю, поведение... А то, что происходит сейчас в будние дни по вечерам со всякими лозунгами "Дегтярев, выходи"... Нет, не выйду, я никогда диктат не позволю", - сказал врио губернатора.
"Эти мероприятия, у нас есть все оперативные данные, что они подогреваются. Сюда слетелись, в Хабаровск, граждане в том числе иностранных государств. Сейчас занимаются правоохранители и органы госбезопасности всей сетью этих товарищей... Они увидели, что вот легкая возможность заработать политические очки, раскачать ситуацию, перейти от праведного гнева хабаровчан по поводу задержания Сергея Ивановича Фургала к политическим лозунгам, в том числе по линии отношений Москва - Хабаровск", - заявил Дегтярев.
Он добавил, что не рекомендует хабаровчанам сейчас выходить на улицу, потому что в регионе сложная обстановка по коронавирусу и нужно соблюдать дистанцию.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
21 июля, 16:39
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин в понедельник отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия и назначил Дегтярева врио главы региона.
С 11 июля в Хабаровском крае ежедневно проходят несанкционированные митинги в поддержку Фургала. Митинги проходят в условиях запрета массовых акций в регионе из-за угрозы распространения коронавируса.
40100230
Обсудить 2
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоМихаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваХабаровскХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Сотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
Полиция назвала главное требование мужчины, взявшего заложника в Полтаве
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
СМИ: после саммита ЕС на премьера Финляндии пожаловались 13 человек
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Дегтярев не планирует общаться с протестующими
Сотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
Взявший заложника в Полтаве мужчина движется в направлении Киева
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание
Мишустин заявил, что члены правительства порой работают круглосуточно
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле назвали разговоры о централизации управления неуместными
В Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
Полиция установила личность мужчины, захватившего заложника в Полтаве
Здание Совета Федерации РФ
Источники: Николай Федоров и Олег Морозов уйдут из Совфеда в сентябре
Президент РФ Владимир Путин
Песков: новые элементы по делу Сафронова будут докладываться Путину
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов
Автомобиль Прокуратуры России
Адвокат директора ФБК заявил о требованиях прокуратуры
Актер Михаил Ефремов
Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция возбудила ряд дел о массовых беспорядках мигрантов в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния