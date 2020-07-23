Взявший заложника в Полтаве мужчина движется в направлении Киева

В четверг полиция Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры. Позже этот мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле.
"Введена в действие спецоперация "Гром". Преступнику дали возможность выехать за пределы Полтавы, чтобы не допустить угрозы для жителей города. Сейчас преступник движется в направлении Киева. Его сопровождают полицейские автомобили. Продолжается постоянный контакт с руководителями силовых органов области и Украины", - написал Синегубов на своей странице в Facebook.
Также пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин сообщил, что за рулем автомобиля находится правоохранитель и они едут проселочными дорогами. "Они находятся на территории Полтавской области. Направление я не могу вам сказать, но это точно не трасса Киев-Харьков, это где-то какие-то проселочные дороги", - сказал Гришин в эфире телеканала ZIK.