Взявший заложника в Полтаве мужчина движется в направлении Киева

"Введена в действие спецоперация "Гром". Преступнику дали возможность выехать за пределы Полтавы, чтобы не допустить угрозы для жителей города. Сейчас преступник движется в направлении Киева. Его сопровождают полицейские автомобили. Продолжается постоянный контакт с руководителями силовых органов области и Украины", - написал Синегубов на своей странице в Facebook.

Также пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин сообщил, что за рулем автомобиля находится правоохранитель и они едут проселочными дорогами. "Они находятся на территории Полтавской области. Направление я не могу вам сказать, но это точно не трасса Киев-Харьков, это где-то какие-то проселочные дороги", - сказал Гришин в эфире телеканала ZIK.