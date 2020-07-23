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Взявший заложника в Полтаве мужчина движется в направлении Киева
Мужчина, взявший заложника в Полтаве, движется в направлении Киева, его сопровождают полицейские, сообщил в четверг глава Полтавской областной государственной... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:40
захват заложника в полтаве
полтавская область
полтава
киев
в мире
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полтавская область
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РИА Новости
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захват заложника в полтаве, полтавская область, полтава, киев, в мире

Взявший заложника в Полтаве мужчина движется в направлении Киева

12:55 23.07.2020 (обновлено: 13:40 23.07.2020)
577
© Фото : Нацполиция Полтавской областиСотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
Сотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
© Фото : Нацполиция Полтавской области
Сотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Мужчина, взявший заложника в Полтаве, движется в направлении Киева, его сопровождают полицейские, сообщил в четверг глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.
В четверг полиция Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры. Позже этот мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле.
Опубликовано видео с места захвата заложника в Полтаве
Вчера, 12:20
Появилось видео с места захвата заложника в Полтаве

"Введена в действие спецоперация "Гром". Преступнику дали возможность выехать за пределы Полтавы, чтобы не допустить угрозы для жителей города. Сейчас преступник движется в направлении Киева. Его сопровождают полицейские автомобили. Продолжается постоянный контакт с руководителями силовых органов области и Украины", - написал Синегубов на своей странице в Facebook.

Также пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин сообщил, что за рулем автомобиля находится правоохранитель и они едут проселочными дорогами. "Они находятся на территории Полтавской области. Направление я не могу вам сказать, но это точно не трасса Киев-Харьков, это где-то какие-то проселочные дороги", - сказал Гришин в эфире телеканала ZIK.
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Захват заложника в ПолтавеПолтавская областьПолтаваКиевВ мире
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