В Кремле назвали разговоры о централизации управления неуместными

В ходе общения с журналистами Пескова спросили, можно ли говорить о том, что в РФ в последние годы имела место централизация управления регионами.

"Я бы не связывал это с централизацией. Регионы обладают целым комплексом полномочий, которые, кстати говоря, были расширены на фоне кризиса, связанного с коронавирусом. Поэтому здесь мы не говорим о какой-то централизации", - сказал Песков.

Пескова также спросили, как он относится к распространенным в ряде регионов лозунгам, призывающим Москву не вмешиваться во внутренние региональные дела. Пресс-секретарь президента РФ ответил, что это "модное направление для представителей квазиоппозиции", которые "не прочь пошуметь". Он также призвал "не обобщать ситуацию".