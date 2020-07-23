В Кремле назвали разговоры о централизации управления неуместными

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Регионы РФ обладают целым комплексом полномочий, говорить о централизации управления в стране неуместно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами Пескова спросили, можно ли говорить о том, что в РФ в последние годы имела место централизация управления регионами.
"Я бы не связывал это с централизацией. Регионы обладают целым комплексом полномочий, которые, кстати говоря, были расширены на фоне кризиса, связанного с коронавирусом. Поэтому здесь мы не говорим о какой-то централизации", - сказал Песков.
Пескова также спросили, как он относится к распространенным в ряде регионов лозунгам, призывающим Москву не вмешиваться во внутренние региональные дела. Пресс-секретарь президента РФ ответил, что это "модное направление для представителей квазиоппозиции", которые "не прочь пошуметь". Он также призвал "не обобщать ситуацию".
"В целом это эмоциональная реакция, разумеется. Речь идет о бывшем губернаторе региона (Хабаровского края - ред.), который пользовался популярностью в своем регионе. Но, тем не менее, произошла нестандартная чрезвычайная ситуация, когда против него были выдвинуты обвинения причастности к тяжкому преступлению. Конечно это повод для весьма острой эмоциональной реакции. Вот этим мы и объясняем", - разъяснил Песков.
21 июля, 08:00Чем закончатся хабаровские протесты?
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Двадцатого июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.