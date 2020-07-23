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В Кремле назвали разговоры о централизации управления неуместными
Регионы РФ обладают целым комплексом полномочий, говорить о централизации управления в стране неуместно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:53
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
хабаровский край
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, хабаровский край, политика

В Кремле назвали разговоры о централизации управления неуместными

12:53 23.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Регионы РФ обладают целым комплексом полномочий, говорить о централизации управления в стране неуместно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами Пескова спросили, можно ли говорить о том, что в РФ в последние годы имела место централизация управления регионами.
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"Я бы не связывал это с централизацией. Регионы обладают целым комплексом полномочий, которые, кстати говоря, были расширены на фоне кризиса, связанного с коронавирусом. Поэтому здесь мы не говорим о какой-то централизации", - сказал Песков.
Пескова также спросили, как он относится к распространенным в ряде регионов лозунгам, призывающим Москву не вмешиваться во внутренние региональные дела. Пресс-секретарь президента РФ ответил, что это "модное направление для представителей квазиоппозиции", которые "не прочь пошуметь". Он также призвал "не обобщать ситуацию".
"В целом это эмоциональная реакция, разумеется. Речь идет о бывшем губернаторе региона (Хабаровского края - ред.), который пользовался популярностью в своем регионе. Но, тем не менее, произошла нестандартная чрезвычайная ситуация, когда против него были выдвинуты обвинения причастности к тяжкому преступлению. Конечно это повод для весьма острой эмоциональной реакции. Вот этим мы и объясняем", - разъяснил Песков.
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Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Двадцатого июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковХабаровский крайПолитика
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