Самарские власти рассказали об умершей пациентке с коронавирусом

Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19. Архивное фото

Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19

САМАРА, 23 июл - РИА Новости. Еще одна пациентка с коронавирусом скончалась в Еще одна пациентка с коронавирусом скончалась в Самарской области , она страдала хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрировано 78 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

В четверг федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 147 человек с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.

"Всего в регионе … скончались 78 человек, в том числе женщина 62 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждены 49 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 32 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, у 15 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, два человека заразились от ранее заболевших.

Всего в Самарской области с начала пандемии выявлено 6538 случаев заражения коронавирусом, 4256 человек выздоровели.