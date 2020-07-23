Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574783903.html
Самарские власти рассказали об умершей пациентке с коронавирусом
Еще одна пациентка с коронавирусом скончалась в Самарской области, она страдала хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрировано 78 летальных... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
самарская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:169:3044:1881_1400x0_80_0_0_ccc9dea45805ea2f628edae4c827bdfd.jpg
самарская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:169:3044:1881_1400x0_80_0_0_ccc9dea45805ea2f628edae4c827bdfd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_157:0:2888:2048_1400x0_80_0_0_731a596efeb91fd0cbdc827ffe7bb61e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_498:0:2546:2048_1400x0_80_0_0_45a36662a60d44970fc34542484885ac.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, самарская область

Самарские власти рассказали об умершей пациентке с коронавирусом

12:52 23.07.2020
1049
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19. Архивное фото
САМАРА, 23 июл - РИА Новости. Еще одна пациентка с коронавирусом скончалась в Самарской области, она страдала хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрировано 78 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В четверг федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 147 человек с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"Всего в регионе … скончались 78 человек, в том числе женщина 62 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 49 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 32 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, у 15 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, два человека заразились от ранее заболевших.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Всего в Самарской области с начала пандемии выявлено 6538 случаев заражения коронавирусом, 4256 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000300
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСамарская область
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Песков: новые элементы по делу Сафронова будут докладываться Путину
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
В Ростовской области за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом
Автомобиль Прокуратуры России
Адвокат директора ФБК заявил о требованиях прокуратуры
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле назвали разговоры о централизации управления неуместными
Сотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
Взявший заложника в Полтаве мужчина движется в направлении Киева
Врачи в госпитале COVID-19
На Кубани число жертв коронавируса достигло ста человек
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Мишустин оценил вероятность второй волны коронавируса
Девушка достает продукты из холодильника
Академик РАН рассказал, как правильно питаться
Сотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
Полиция назвала главное требование мужчины, взявшего заложника в Полтаве
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев оценил реакцию хабаровчан на арест Фургала
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, как вылечился от коронавируса
Карета скорой помощи в Словакии
В Словакии выявили 31 новый случай заражения коронавирусом за сутки
Женщина проходит тест на коронавирус в Алмате, Казахстан
В Казахстане заявили, что недооценили масштабы угрозы коронавируса
Лондон
В Лондоне отметили рост числа новых случаев коронавируса
В Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
Полиция установила личность мужчины, захватившего заложника в Полтаве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния