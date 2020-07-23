https://ria.ru/20200723/1574783903.html
Самарские власти рассказали об умершей пациентке с коронавирусом
Еще одна пациентка с коронавирусом скончалась в Самарской области, она страдала хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрировано 78 летальных... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:52
2020-07-23T12:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
самарская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:169:3044:1881_1400x0_80_0_0_ccc9dea45805ea2f628edae4c827bdfd.jpg
самарская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:169:3044:1881_1400x0_80_0_0_ccc9dea45805ea2f628edae4c827bdfd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_157:0:2888:2048_1400x0_80_0_0_731a596efeb91fd0cbdc827ffe7bb61e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_498:0:2546:2048_1400x0_80_0_0_45a36662a60d44970fc34542484885ac.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, самарская область
САМАРА, 23 июл - РИА Новости.
Еще одна пациентка с коронавирусом скончалась в Самарской области
, она страдала хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрировано 78 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В четверг федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 147 человек с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.
"Всего в регионе … скончались 78 человек, в том числе женщина 62 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 49 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 32 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, у 15 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, два человека заразились от ранее заболевших.
Всего в Самарской области с начала пандемии выявлено 6538 случаев заражения коронавирусом, 4256 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф