Песков: новые элементы по делу Сафронова будут докладываться Путину

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Новые элементы по делу обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова в случае их появления будут докладываться президенту РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Если появляются какие-то важные или новые элементы, они будут докладываться президенту", - сказал Песков журналистам.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу до 6 сентября. Мосгорсуд оставил это решение в силе, защита заявила о намерении обжаловать арест в кассационной инстанции.
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Ранее Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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