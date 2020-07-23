Песков: новые элементы по делу Сафронова будут докладываться Путину

"Если появляются какие-то важные или новые элементы, они будут докладываться президенту", - сказал Песков журналистам.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Ранее Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.