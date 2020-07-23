https://ria.ru/20200723/1574783818.html
В музейном квартале Тулы готовятся к открытию первые экспозиции
Представительство государственного музея-заповедника "Куликово поле" готовится к открытию сразу в двух зданиях музейного квартала Тулы, отреставрированных в... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:52
2020-07-23T12:52
500-летие тульского кремля
"куликово поле"
тула
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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500-летие тульского кремля, "куликово поле", тула
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Представительство государственного музея-заповедника "Куликово поле" готовится к открытию сразу в двух зданиях музейного квартала Тулы, отреставрированных в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля. Об этом сообщает сайт организационного комитета.
Так, практически завершены строительные и реставрационные работы в доме №1 по улице Металлистов. Здесь откроется археологический и реставрационный центры, где будут изучаться и демонстрироваться находки ученых. Кроме того, в здании предусмотрены лекционные и выставочные помещения.
Специалисты музея уже приступили к созданию первой экспозиций, которая посвящена теме археологии и древних кладов.
Во втором здании, расположенном по адресу улица Металлистов, дом 8, планируется создать выставочное пространство, публичную библиотеку и визит-центр музея "Куликово поле". В настоящий момент в особняке восстановлена старая кладка и металлические элементы декора, завершаются работы в интерьерах здания.