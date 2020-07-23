В музейном квартале Тулы готовятся к открытию первые экспозиции

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Представительство государственного музея-заповедника "Куликово поле" готовится к открытию сразу в двух зданиях музейного квартала Тулы, отреставрированных в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля. Об этом сообщает сайт организационного комитета.

Так, практически завершены строительные и реставрационные работы в доме №1 по улице Металлистов. Здесь откроется археологический и реставрационный центры, где будут изучаться и демонстрироваться находки ученых. Кроме того, в здании предусмотрены лекционные и выставочные помещения.

Специалисты музея уже приступили к созданию первой экспозиций, которая посвящена теме археологии и древних кладов.