В Ростовской области за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом

Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией

ВОЛГОГРАД, 23 июл – РИА Новости. Еще пять человек с коронавирусной инфекцией скончались в Еще пять человек с коронавирусной инфекцией скончались в Ростовской области за последние сутки, всего в регионе умерло 197 человек с COVID-19, сообщает пресс-служба областного правительства.

По данным ведомства, на 23 июля в области зарегистрированы 11 898 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 120 за последние сутки. Выздоровели 9444 человека.

"В регистре умерших по результатам патологоанатомического вскрытия еще пять человек с COVID-19… Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 197 человек", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что умершим от 58 до 70 лет, у них были сопутствующие хронические заболевания.