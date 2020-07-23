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В Ростовской области за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом
Еще пять человек с коронавирусной инфекцией скончались в Ростовской области за последние сутки, всего в регионе умерло 197 человек с COVID-19, сообщает... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:50
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, ростовская область

В Ростовской области за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом

12:50 23.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 23 июл – РИА Новости. Еще пять человек с коронавирусной инфекцией скончались в Ростовской области за последние сутки, всего в регионе умерло 197 человек с COVID-19, сообщает пресс-служба областного правительства.
По данным ведомства, на 23 июля в области зарегистрированы 11 898 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 120 за последние сутки. Выздоровели 9444 человека.
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"В регистре умерших по результатам патологоанатомического вскрытия еще пять человек с COVID-19… Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 197 человек", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что умершим от 58 до 70 лет, у них были сопутствующие хронические заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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