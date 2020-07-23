https://ria.ru/20200723/1574783576.html
Песков ответил на вопрос о встрече Москальковой с Сафроновым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, докладывала ли уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Владимиру... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:49
2020-07-23T12:49
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
дмитрий песков
владимир путин
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, дмитрий песков, владимир путин, общество