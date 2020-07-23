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Песков ответил на вопрос о встрече Москальковой с Сафроновым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, докладывала ли уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Владимиру... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:49
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
дмитрий песков
владимир путин
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков ответил на вопрос о встрече Москальковой с Сафроновым

12:49 23.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, докладывала ли уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Владимиру Путину о встрече с обвиняемым в госизмене советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым в камере.
"Неизвестно, что был какой-то доклад. Может, письменно информация направлялась президенту, это мне нужно уточнить", - сказал Песков журналистам.
Ранее пресс-служба омбудсмена сообщала, что Москалькова проверила соблюдение условий содержания под стражей, в том числе, Сафронова.
Иван Сафронов
21 июля, 17:15
В ОНК рассказали о пребывании Сафронова в СИЗО
201011
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
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