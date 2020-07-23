Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов

"Действительно в соответствующих ведомствах обсуждаются различные механизмы хеджирования, использования этой практики, которую некоторые страны применяют в плане хеджирования рисков на предмет нестабильной ценовой конъюнктуры", - сказал Песков в четверг журналистам.

Он отметил, этот вопрос рассматривается, и "действительно президентом дано поручение проработать такую возможность".

По словам Пескова, решение по этому вопросу может принято "по мере готовности". "Нет каких-то точных сроков", - указал он.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что пока нет понимания, с какими банками может быть заключено соглашение в случае принятия этого механизма. "Нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.