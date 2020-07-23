Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин действительно поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов РФ для их защиты от падения сырьевых цен, но никаких точных сроков для принятия решения нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В среду агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленный источник написало, что Россия вновь вернулась к рассмотрению вопроса о хеджировании нефтегазовых доходов, чтобы защитить страну на случай падения цен. При этом два источника в правительстве отметили, что против идеи выступает Минфин. Аналогичный механизм уже много лет использует Мексика, покупая пут-опционы у группы инвестиционных банков и нефтяных компаний.
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"Действительно в соответствующих ведомствах обсуждаются различные механизмы хеджирования, использования этой практики, которую некоторые страны применяют в плане хеджирования рисков на предмет нестабильной ценовой конъюнктуры", - сказал Песков в четверг журналистам.
Он отметил, этот вопрос рассматривается, и "действительно президентом дано поручение проработать такую возможность".
По словам Пескова, решение по этому вопросу может принято "по мере готовности". "Нет каких-то точных сроков", - указал он.
Пресс-секретарь президента также сообщил, что пока нет понимания, с какими банками может быть заключено соглашение в случае принятия этого механизма. "Нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
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