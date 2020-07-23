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Мишустин: в ФНБ к концу года будет не менее восьми триллионов рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу года будет не ниже 8 триллионов рублей, считает председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:58
россия
фонд национального благосостояния россии
михаил мишустин
экономика
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россия, фонд национального благосостояния россии, михаил мишустин, экономика

Мишустин: в ФНБ к концу года будет не менее восьми триллионов рублей

12:44 23.07.2020 (обновлено: 12:58 23.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу года будет не ниже 8 триллионов рублей, считает председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Фонд национального благосостояния, я думаю, к концу года будет точно не ниже 8 триллионов рублей", - сказал Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24".

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Премьер не уточнил, идет ли речь об общем объеме фонда или его ликвидной части. Ранее Минфин сообщал, что объем ФНБ за июнь сократился в рублях на 21 миллиард, до 12,140 триллиона, а в долларах вырос на 1,66 миллиарда – до 173,544 миллиарда. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) на 1 июля составил эквивалент 8,119 триллиона рублей.
В июле замминистра финансов Владимир Колычев говорил, что на конец этого года объем ликвидной части фонда составит около 7 триллионов рублей, или 7% ВВП.
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РоссияФонд национального благосостояния РоссииМихаил МишустинЭкономика
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