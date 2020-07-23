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В Кремле назвали защиту Байкала незыблемым приоритетом
Защита Байкала и природоохранных территорий – незыблемый приоритет, но он не может быть препятствием для экономического развития страны, нужна золотая середина, РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:42
новости - экология
байкал
дмитрий песков
общество
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байкал
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/147903/76/1479037683_0:130:2671:1632_1400x0_80_0_0_e551c5c812d3884ab76519fe324d8e66.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
новости - экология, байкал, дмитрий песков, общество

В Кремле назвали защиту Байкала незыблемым приоритетом

12:42 23.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Защита Байкала и природоохранных территорий – незыблемый приоритет, но он не может быть препятствием для экономического развития страны, нужна золотая середина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Защита Байкала, защита природоохранных территорий остается незыблемым приоритетом, но, вместе с тем, этот незыблемый приоритет не должен и не может быть препятствием для экономического развития страны. Как раз здесь речь идет о золотой середине, которая поможет дальше обеспечивать экологическую безопасность и экологические нормы, но и позволит делать то, что необходимо для экономического развития страны, всей инфраструктуры. Все необходимые нюансы в законопроекте экспертно проработаны", - сказал Песков журналистам.
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Новости - ЭкологияБайкалДмитрий ПесковОбщество
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