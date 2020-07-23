В Кремле назвали защиту Байкала незыблемым приоритетом

"Защита Байкала, защита природоохранных территорий остается незыблемым приоритетом, но, вместе с тем, этот незыблемый приоритет не должен и не может быть препятствием для экономического развития страны. Как раз здесь речь идет о золотой середине, которая поможет дальше обеспечивать экологическую безопасность и экологические нормы, но и позволит делать то, что необходимо для экономического развития страны, всей инфраструктуры. Все необходимые нюансы в законопроекте экспертно проработаны", - сказал Песков журналистам.