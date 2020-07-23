https://ria.ru/20200723/1574782863.html
В Кремле назвали защиту Байкала незыблемым приоритетом
Защита Байкала и природоохранных территорий – незыблемый приоритет, но он не может быть препятствием для экономического развития страны, нужна золотая середина, РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:42
2020-07-23T12:42
новости - экология
байкал
дмитрий песков
общество
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1
байкал
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/147903/76/1479037683_0:130:2671:1632_1400x0_80_0_0_e551c5c812d3884ab76519fe324d8e66.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - экология, байкал, дмитрий песков, общество