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В Кремле прокомментировали доклад Великобритании о "вмешательстве России"
Доклад Великобритании о якобы "вмешательстве РФ" полностью оправдал негативные ожидания, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:46
россия
администрация президента россии
дмитрий песков
великобритания
в мире
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россия, администрация президента россии, дмитрий песков, великобритания, в мире

В Кремле прокомментировали доклад Великобритании о "вмешательстве России"

12:41 23.07.2020 (обновлено: 12:46 23.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Москву
Вид на Москву
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Доклад Великобритании о якобы "вмешательстве РФ" полностью оправдал негативные ожидания, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее он говорил, что если в докладе британцев о "вмешательстве" РФ и будут обвинения, то они голословны, поскольку "Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира".
"На 100% (оправдал ожидания). Нет, ничего (нового) не было, и ни для кого не было", - сказал он.
Во вторник комитет британского парламента по разведке опубликовал доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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РоссияАдминистрация президента РоссииДмитрий ПесковВеликобританияВ мире
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