В Кремле прокомментировали доклад Великобритании о "вмешательстве России"

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Доклад Великобритании о якобы "вмешательстве РФ" полностью оправдал негативные ожидания, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее он говорил, что если в докладе британцев о "вмешательстве" РФ и будут обвинения, то они голословны, поскольку "Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира".
"На 100% (оправдал ожидания). Нет, ничего (нового) не было, и ни для кого не было", - сказал он.
Во вторник комитет британского парламента по разведке опубликовал доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.