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Путин проведет международный телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг ряд внутренних совещаний и во второй половине дня международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:41
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин проведет международный телефонный разговор

12:41 23.07.2020
802
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг ряд внутренних совещаний и во второй половине дня международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Далее в течение дня у президента запланированы несколько рабочих совещаний внутренних и во второй половине дня будет международный телефонный разговор, сообщим детали своевременно", - рассказал Песков журналистам в четверг.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. 11 января 2020
15 июля, 15:30
Путин провел телефонный разговор с Меркель
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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