Макрон призвал вводить санкции против нарушителей морского пространства

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал вводить санкции против тех, кто нарушает морское пространство Евросоюза в Восточном Средиземноморье.
"Хочу еще раз выразить полную солидарность с Франции с Кипром, но также с Грецией на фоне нарушений их суверенитета со стороны Турции. Неприемлемо, чтобы морское пространство страны-участницы нашего союза нарушалось или ставилось под угрозу. В отношении тех, кто к этому причастен, должны вводиться санкции", - заявил французский лидер, принимавший президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Трансляцию вел в соцсетях Елисейский дворец.
Макрон также заявил, что для Евросоюза будет "большой ошибкой" оставлять обеспечение безопасности в этом регионе другим странам. Он упомянул, что Россия и Турция усиливают позиции в Средиземноморье.
"Можете рассчитывать на помощь Франции ... Европа наиболее твердо должна защищать свой суверенитет", - подчеркнул президент Франции.
Гидрографическая служба Антальи во вторник выпустила международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях южнее и восточнее острова Кастелоризо с 21 июля по 2 августа. В Анкаре было объявлено, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе. Туда вышли также 15 турецких военных кораблей. По этой причине вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность по всей стране.