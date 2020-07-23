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Макрон призвал вводить санкции против нарушителей морского пространства
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал вводить санкции против тех, кто нарушает морское пространство Евросоюза в Восточном Средиземноморье. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:39
эммануэль макрон
евросоюз
франция
греция
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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эммануэль макрон, евросоюз, франция, греция, турция, в мире

Макрон призвал вводить санкции против нарушителей морского пространства

12:39 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал вводить санкции против тех, кто нарушает морское пространство Евросоюза в Восточном Средиземноморье.
"Хочу еще раз выразить полную солидарность с Франции с Кипром, но также с Грецией на фоне нарушений их суверенитета со стороны Турции. Неприемлемо, чтобы морское пространство страны-участницы нашего союза нарушалось или ставилось под угрозу. В отношении тех, кто к этому причастен, должны вводиться санкции", - заявил французский лидер, принимавший президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Трансляцию вел в соцсетях Елисейский дворец.
Турецкие военные
22 июля, 01:18
США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
Макрон также заявил, что для Евросоюза будет "большой ошибкой" оставлять обеспечение безопасности в этом регионе другим странам. Он упомянул, что Россия и Турция усиливают позиции в Средиземноморье.
"Можете рассчитывать на помощь Франции ... Европа наиболее твердо должна защищать свой суверенитет", - подчеркнул президент Франции.
Гидрографическая служба Антальи во вторник выпустила международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях южнее и восточнее острова Кастелоризо с 21 июля по 2 августа. В Анкаре было объявлено, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе. Туда вышли также 15 турецких военных кораблей. По этой причине вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность по всей стране.
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Эммануэль МакронЕвросоюзФранцияГрецияТурцияВ мире
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