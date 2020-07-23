В Кремле оценили возможность записать видео лидерам стран для ГА ООН

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассуждая о возможности записи видео российским лидером Владимиром Путиным лидерам стран для Генассамблеи ООН, заявил, что Кремль еще не понимает, какое будет участие, и строить конкретные планы пока невозможно.
Ранее Генассамблея ООН проголосовала за решение, согласно которому лидеры и министры государств смогут прислать свои выступления в видеоформате, чтобы записи могли транслировать на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в сентябре. Журналисты поинтересовались у Пескова, каковы планы России, планирует ли Путин посетить сессию или все же запишет обращение.
"Мы не понимаем пока, какое будет участие в Нью-Йорке. Поэтому пока строить какие-то конкретные планы просто невозможно. В зависимости от того, как мы будем получать уточняющую информацию на этот счет, уже тогда будут вноситься различные предложения президенту, пока планов на этот счет нет", - сказал Песков.