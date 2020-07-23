В Кремле оценили возможность записать видео лидерам стран для ГА ООН

"Мы не понимаем пока, какое будет участие в Нью-Йорке. Поэтому пока строить какие-то конкретные планы просто невозможно. В зависимости от того, как мы будем получать уточняющую информацию на этот счет, уже тогда будут вноситься различные предложения президенту, пока планов на этот счет нет", - сказал Песков.