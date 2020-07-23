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В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, как он относится к распространенным в ряде регионов лозунгам, призывающим Москву не... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:14
россия
дмитрий песков
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, дмитрий песков, общество

В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги

12:38 23.07.2020 (обновлено: 14:14 23.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, как он относится к распространенным в ряде регионов лозунгам, призывающим Москву не вмешиваться во внутренние региональные дела.
Песков заявил, что это "модное направление для представителей квазиоппозиции", которые "не прочь пошуметь". Он также призвал "не обобщать ситуацию".
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"В целом это эмоциональная реакция, разумеется. Речь идет о бывшем губернаторе региона (Хабаровского края - ред.), который пользовался популярностью в своем регионе. Но, тем не менее, произошла нестандартная чрезвычайная ситуация, когда против него были выдвинуты обвинения причастности к тяжкому преступлению. Конечно это повод для весьма острой эмоциональной реакции. Вот этим мы и объясняем", - разъяснил Песков.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Двадцатого июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.
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РоссияДмитрий ПесковОбщество
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