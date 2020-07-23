В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги

"В целом это эмоциональная реакция, разумеется. Речь идет о бывшем губернаторе региона (- ред.), который пользовался популярностью в своем регионе. Но, тем не менее, произошла нестандартная чрезвычайная ситуация, когда против него были выдвинуты обвинения причастности к тяжкому преступлению. Конечно это повод для весьма острой эмоциональной реакции. Вот этим мы и объясняем", - разъяснил Песков.