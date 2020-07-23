https://ria.ru/20200723/1574781982.html
В Кремле переадресовали ЦИК вопрос об опросе о многодневном голосовании
В Кремле не располагают информацией о деталях опроса Центризбиркома о продлении голосования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предложив... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:36
2020-07-23T12:40
цик рф
госдума рф
дмитрий песков
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик рф, госдума рф, дмитрий песков, политика
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
В Кремле не располагают информацией о деталях опроса Центризбиркома о продлении голосования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, предложив обратиться с этим вопросом в ЦИК.
"Мы видели сообщения СМИ, мы не располагаем информацией о деталях этого опроса, который размещался. Наверное, как-то это должны аргументировать в самом ЦИК", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известны ли в Кремле подробности ситуации с размещенным в соцсетях ЦИК, а затем удаленным опросом об отношении граждан к многодневному голосованию.
Он отметил, что закон с поправками о трехдневном голосовании уже принят Госдумой
. "Что касается работы, вы знаете, что депутаты завершили работу, они проголосовали этот законопроект. Существуют те, кто высказывает свое отрицательное отношение к нему, но ровно так же есть те, кто поддерживает эту практику, тем более что она показала свою эффективность", - добавил Песков.
"Парламент проголосовал этот законопроект, законопроект прошел через парламент, существует демократическая процедура", - подчеркнул он.
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.