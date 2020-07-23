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В Кремле переадресовали ЦИК вопрос об опросе о многодневном голосовании
В Кремле не располагают информацией о деталях опроса Центризбиркома о продлении голосования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предложив... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:40
цик рф
госдума рф
дмитрий песков
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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цик рф, госдума рф, дмитрий песков, политика

В Кремле переадресовали ЦИК вопрос об опросе о многодневном голосовании

12:36 23.07.2020 (обновлено: 12:40 23.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о деталях опроса Центризбиркома о продлении голосования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предложив обратиться с этим вопросом в ЦИК.
"Мы видели сообщения СМИ, мы не располагаем информацией о деталях этого опроса, который размещался. Наверное, как-то это должны аргументировать в самом ЦИК", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известны ли в Кремле подробности ситуации с размещенным в соцсетях ЦИК, а затем удаленным опросом об отношении граждан к многодневному голосованию.
Он отметил, что закон с поправками о трехдневном голосовании уже принят Госдумой. "Что касается работы, вы знаете, что депутаты завершили работу, они проголосовали этот законопроект. Существуют те, кто высказывает свое отрицательное отношение к нему, но ровно так же есть те, кто поддерживает эту практику, тем более что она показала свою эффективность", - добавил Песков.
"Парламент проголосовал этот законопроект, законопроект прошел через парламент, существует демократическая процедура", - подчеркнул он.
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
Подсчет голосов
21 июля, 15:18
Эксперт оценил закон о многодневном голосовании
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ЦИК РФГосдума РФДмитрий ПесковПолитика
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