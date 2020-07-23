В Кремле переадресовали ЦИК вопрос об опросе о многодневном голосовании

"Мы видели сообщения СМИ, мы не располагаем информацией о деталях этого опроса, который размещался. Наверное, как-то это должны аргументировать в самом ЦИК", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известны ли в Кремле подробности ситуации с размещенным в соцсетях ЦИК, а затем удаленным опросом об отношении граждан к многодневному голосованию.