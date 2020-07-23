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Дегтярев не планирует общаться с протестующими
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев не будет общаться с участниками акций протеста. Об этом он заявил в интервью... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:59
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровский край
общество
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровский край, общество, политика

Дегтярев не планирует общаться с протестующими

12:38 23.07.2020 (обновлено: 16:59 23.07.2020)
180868
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев не будет общаться с участниками акций протеста. Об этом он заявил в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву.

"Я не позволю себе диктовать никому условия. И никому не позволю диктовать условия мне: ни бизнесу, ни местным мужчинам в красивых костюмах, которые когда-то были в спортивных костюмах, ни скандирующей толпе под окнами", — пояснил он.

По его словам, это "просто некультурно" и неуважительно по отношению к другим жителям региона. Он также добавил, что у всех есть еще много работы.
Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края указом президента 20 июля вместо Сергея Фургала. Экс-главу региона задержали 9 июля по подозрению в организации убийств в 2000-х годах. Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. После этого в регионе начались массовые акции в поддержку бывшего губернатора.
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Сергей ФургалМихаил ДегтяревХабаровский крайОбществоПолитика
Популярные комментарии
Отличное начало. Ставить народ ни во что. Успешный политик.
23 июля, 12:43
ВПВасилий Прекрасноволосый
2861210486
Вчерашний баннер «пошел вон» как нельзя кстати
23 июля, 12:43
Не Совок
230401552
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