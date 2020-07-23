Дегтярев не планирует общаться с протестующими

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев не будет общаться с участниками акций протеста. Об этом он заявил в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву.
"Я не позволю себе диктовать никому условия. И никому не позволю диктовать условия мне: ни бизнесу, ни местным мужчинам в красивых костюмах, которые когда-то были в спортивных костюмах, ни скандирующей толпе под окнами", — пояснил он.
По его словам, это "просто некультурно" и неуважительно по отношению к другим жителям региона. Он также добавил, что у всех есть еще много работы.
Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края указом президента 20 июля вместо Сергея Фургала. Экс-главу региона задержали 9 июля по подозрению в организации убийств в 2000-х годах. Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. После этого в регионе начались массовые акции в поддержку бывшего губернатора.