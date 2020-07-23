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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574781639.html
В Кремле объяснили принцип открытия внешних границ
Россия будет открывать границы с другими странами на основе взаимности, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
общество
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https://ria.ru/20200723/1574773160.html
Какой взаимности?!? Беларусь не закрывала вообще границу, а Россия закрыла передвижение. Чего не открывают-то?
37
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/150514/71/1505147117_0:157:3076:1887_1400x0_80_0_0_f866b64ff77e5c81adad588a4c587360.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, общество

В Кремле объяснили принцип открытия внешних границ

12:33 23.07.2020 (обновлено: 14:07 23.07.2020)
28676
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Россия будет открывать границы с другими странами на основе взаимности, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счет от правительства России. Именно правительство и штаб занимается контактами с другими государствами. <… > Как известно, контакты сейчас осуществляются, пока решений не принималось", — сказал он.

Пассажирский самолет Boeing-777
Вчера, 11:18
Минтранс объяснил процедуру возврата авиабилетов
Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярные и чартерные авиарейсы в другие страны (исключением вывозных рейсов, которыми россияне возвращаются на родину, и некоторых других), а с 30 марта ограничила движение через сухопутную границу.
С 8 июня выезжать из страны можно для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу, а иностранцы могут въезжать в Россию на лечение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
21684428
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ПесковОбщество
Популярные комментарии
Какой взаимности?!? Беларусь не закрывала вообще границу, а Россия закрыла передвижение. Чего не открывают-то?
23 июля, 13:35
Простой работяга
2700208
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