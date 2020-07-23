В Кремле объяснили принцип открытия внешних границ

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Россия будет открывать границы с другими странами на основе взаимности, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счет от правительства России. Именно правительство и штаб занимается контактами с другими государствами. <… > Как известно, контакты сейчас осуществляются, пока решений не принималось", — сказал он.
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Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярные и чартерные авиарейсы в другие страны (исключением вывозных рейсов, которыми россияне возвращаются на родину, и некоторых других), а с 30 марта ограничила движение через сухопутную границу.
С 8 июня выезжать из страны можно для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу, а иностранцы могут въезжать в Россию на лечение.
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