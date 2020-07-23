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Посол России рассказал о ситуации с COVID-19 в Китае
Посол России в КНР Андрей Денисов заявил, что пандемия коронавируса в Поднебесной практически побеждена, но расслабляться пока рано. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:33
коронавирус covid-19
андрей денисов
воз
китай
в мире
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1
китай
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, андрей денисов, воз, китай, в мире

Посол России рассказал о ситуации с COVID-19 в Китае

12:33 23.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Посол России в КНР Андрей Денисов заявил, что пандемия коронавируса в Поднебесной практически побеждена, но расслабляться пока рано.
"В Китае эпидемия коронавируса практически побеждена, в России наблюдаем поступательное улучшение. В то же время расслабляться рано: от пандемии продолжают страдать многие страны, специалисты не исключают вторую волну", - сказал Денисов в ходе дискуссии "Экономическое стратегическое взаимодействие Китая и России в эпоху постпандемии", организованной клубом "Валдай".
Медицинские работники в Китае
Вчера, 04:41Распространение нового коронавируса
В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Андрей ДенисовВОЗКитайВ мире
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