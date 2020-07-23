https://ria.ru/20200723/1574781552.html
Посол России рассказал о ситуации с COVID-19 в Китае
Посол России в КНР Андрей Денисов заявил, что пандемия коронавируса в Поднебесной практически побеждена, но расслабляться пока рано. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:33
2020-07-23T12:33
коронавирус covid-19
андрей денисов
воз
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571112087_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_983bd672d18d8458c19ed1cd6fb0883f.jpg
https://ria.ru/20200723/1574758125.html
1
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571112087_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_983bd672d18d8458c19ed1cd6fb0883f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571112087_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_4ffd834dea96d925778be8448e96b14c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571112087_514:0:2561:2047_1400x0_80_0_0_4e8debe225296426c3ed923d923c1f8e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, андрей денисов, воз, китай, в мире