https://ria.ru/20200723/1574781235.html
Мишустин оценил вероятность второй волны коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что пока предпосылок для второй волны коронавируса ученые не наблюдают, при соблюдении рекомендаций врачей и... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:27
2020-07-23T12:27
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коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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https://ria.ru/20200720/1574579240.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574702780_0:0:2886:1624_1400x0_80_0_0_2a5951fcb818ca8bb1c4a81f3f5e3baa.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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