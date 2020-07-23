Мишустин оценил вероятность второй волны коронавируса

"Пока таких предпосылок не наблюдают наши специалисты и ученые. Поэтому будем надеяться на то, что, если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится", - сказал премьер-министр в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.