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Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 118
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло со 116 до 118, число выздоровевших приблизилось РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:25
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимирская область, общество

Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 118

12:25 23.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло со 116 до 118, число выздоровевших приблизилось к 4,9 тысячи, сообщила администрация региона.
К 22 июля в области скончались 116 пациентов.
"За период наблюдения в области отмечено 118 летальных случаев. Выздоровели в регионе 4889 пациентов с коронавирусом, в том числе за 22 июля - 115 человек", - говорится в сообщении.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 212 человек, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 36 пациентов с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 18 пациентов с ОРВИ и 462 – с пневмонией.
Всего на территории области зарегистрированы 5369 случаев COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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