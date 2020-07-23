Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 118

"За период наблюдения в области отмечено 118 летальных случаев. Выздоровели в регионе 4889 пациентов с коронавирусом, в том числе за 22 июля - 115 человек", - говорится в сообщении.

За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 212 человек, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 36 пациентов с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 18 пациентов с ОРВИ и 462 – с пневмонией.