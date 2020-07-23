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В ВСУ выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом
Шестнадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 143 человека, выздоровели уже 551... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:23
коронавирус covid-19
вооруженные силы украины
воз
украина
в мире
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коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире

В ВСУ выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом

12:23 23.07.2020
94
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Шестнадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 143 человека, выздоровели уже 551 человек, сообщил в четверг пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится девять человек… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся семь человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
По данным пресс-центра, по состоянию на утро четверга в ВСУ болеют 143 человека, всего за время пандемии выздоровели 551 человек, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 354 человека.
Ранее Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 61 851 случай инфицирования COVID-19, скончались 1 551 человек, выздоровели 34 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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