В ВСУ выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом

КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Шестнадцать новых случаев заражения Шестнадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 143 человека, выздоровели уже 551 человек, сообщил в четверг пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится девять человек… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся семь человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, по состоянию на утро четверга в ВСУ болеют 143 человека, всего за время пандемии выздоровели 551 человек, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 354 человека.

Ранее Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 61 851 случай инфицирования COVID-19, скончались 1 551 человек, выздоровели 34 тысячи человек.