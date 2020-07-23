Мишустин рассказал, как можно преодолеть административные барьеры

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Преодолеть административные барьеры можно, изменив модель управления, все самые современные системы государственного управления анализируются, сообщил премьер-министр РФ Преодолеть административные барьеры можно, изменив модель управления, все самые современные системы государственного управления анализируются, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

"Конечно же, без сомнения, те барьеры, которые существуют, надо преодолевать. Как их можно преодолеть? Изменением модели управления. Об этом все говорят. На сегодняшний день самые современные системы управления, в том числе и государственного управления, которые есть, нами анализируются", - сказал Мишустин в эфире канала " Россия 24 ".

Он отметил, что был создан центр национальных проектов, "в котором все последние достижения в области системы управления на сегодняшний день апробируются, будут применены, соответственно, в непосредственной реализации национальных проектов".

"И я очень надеюсь на то, что такое стратегическое планирование, системный подход и профессионалы, которые будут этим заниматься, нас приведут к результатам, которые на сегодняшний день перед нами стоят до 2030 года", - сказал премьер.

Мишустин отметил, что судить можно будет по конкретным показателям эффективности работы правительства по реализации национальных проектов.