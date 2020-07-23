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Мишустин рассказал, как можно преодолеть административные барьеры
Преодолеть административные барьеры можно, изменив модель управления, все самые современные системы государственного управления анализируются, сообщил... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:22
михаил мишустин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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михаил мишустин, экономика

Мишустин рассказал, как можно преодолеть административные барьеры

12:22 23.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Преодолеть административные барьеры можно, изменив модель управления, все самые современные системы государственного управления анализируются, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Конечно же, без сомнения, те барьеры, которые существуют, надо преодолевать. Как их можно преодолеть? Изменением модели управления. Об этом все говорят. На сегодняшний день самые современные системы управления, в том числе и государственного управления, которые есть, нами анализируются", - сказал Мишустин в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что был создан центр национальных проектов, "в котором все последние достижения в области системы управления на сегодняшний день апробируются, будут применены, соответственно, в непосредственной реализации национальных проектов".
"И я очень надеюсь на то, что такое стратегическое планирование, системный подход и профессионалы, которые будут этим заниматься, нас приведут к результатам, которые на сегодняшний день перед нами стоят до 2030 года", - сказал премьер.
Мишустин отметил, что судить можно будет по конкретным показателям эффективности работы правительства по реализации национальных проектов.
"Это конкретные цифры, это километры построенных дорог, отремонтированных домов. Это метры квадратные сданного жилья. И именно эти параметры будут публично представлены после соответствующих корректировок в связи с изменением национальных целей. И осенью будут утверждены. Вот по этим конкретным цифрам можно будет судить об эффективности работы как правительства, так и, собственно говоря, отраслей экономики", - подчеркнул он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
9 июля, 18:31
Мишустин призвал снижать барьеры для инвестиций
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Михаил МишустинЭкономика
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