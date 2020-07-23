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Мишустин рассказал, остается ли у него время для занятий спортом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин надеется, что у него будет больше свободного времени, в том числе для занятий спортом. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:22
михаил мишустин
политика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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60
михаил мишустин, политика

Мишустин рассказал, остается ли у него время для занятий спортом

12:21 23.07.2020 (обновлено: 12:22 23.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин надеется, что у него будет больше свободного времени, в том числе для занятий спортом.
"Всему свое время… Я надеюсь, что будет больше времени, мы, конечно, воспользуемся в том числе и возможностями заниматься спортом", - сказал Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24" в ответ на вопрос, остается ли у него время, кроме работы, на занятия спортом.
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Михаил МишустинПолитика
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