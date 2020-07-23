Мишустин рассказал о средствах на обеспечение национальных целей

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в России достаточно средств, чтобы обеспечить стратегические национальные цели и нацпроекты.
"Здесь волноваться не надо, есть достаточные средства, чтобы обеспечить, соответственно, все те стратегические национальные цели, которые, как вы знаете, совсем недавно были указом президента до 2030 года обозначены, и национальные проекты, которыми мы занимаемся. Ну и хочу сказать, что все меры, которые принимались, были очень четкими, они дали свои результаты", - сказал Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24".
Он добавил, что был поддержан спрос и люди, которые остались в трудной жизненной ситуации.
"И конечно, поддержали наши компании большим количеством мер, которые были представлены в общенациональном плане", - заключил премьер.