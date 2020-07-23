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Мишустин рассказал о средствах на обеспечение национальных целей
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в России достаточно средств, чтобы обеспечить стратегические национальные цели и нацпроекты. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:21
михаил мишустин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
михаил мишустин, экономика

Мишустин рассказал о средствах на обеспечение национальных целей

12:21 23.07.2020
136
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в России достаточно средств, чтобы обеспечить стратегические национальные цели и нацпроекты.
"Здесь волноваться не надо, есть достаточные средства, чтобы обеспечить, соответственно, все те стратегические национальные цели, которые, как вы знаете, совсем недавно были указом президента до 2030 года обозначены, и национальные проекты, которыми мы занимаемся. Ну и хочу сказать, что все меры, которые принимались, были очень четкими, они дали свои результаты", - сказал Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24".
Он добавил, что был поддержан спрос и люди, которые остались в трудной жизненной ситуации.
"И конечно, поддержали наши компании большим количеством мер, которые были представлены в общенациональном плане", - заключил премьер.
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
21 июля, 14:57
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