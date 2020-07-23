СК подтвердил, что у Мизулиной нет двойного гражданства

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Следственный комитет установил недостоверность информации о наличии у российского сенатора Елены Мизулиной двойного гражданства, по этой информации проводится проверка, сообщила пресс-служба Мизулиной.
Ранее Мизулина заявила, что материалы по ее обращению в Генпрокуратуру из-за фейков о наличии у нее иностранного гражданства переданы в ГСУ СК России по Москве. Сенатор подчеркивала, что у нее "нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах".
"В ответе ГСУ СК по городу Москве сообщается о том, что в ходе проверки установлена недостоверность сведений ряда СМИ и телеграм-каналов о наличии у сенатора Елены Мизулиной двойного гражданства. Проводятся процессуальные действия в целях установления обстоятельств распространения этой недостоверной информации и лиц, причастных к размещению недостоверной информации", — говорится в релизе.