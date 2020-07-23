СК подтвердил, что у Мизулиной нет двойного гражданства

"В ответе ГСУ СК по городу Москве сообщается о том, что в ходе проверки установлена недостоверность сведений ряда СМИ и телеграм-каналов о наличии у сенатора Елены Мизулиной двойного гражданства. Проводятся процессуальные действия в целях установления обстоятельств распространения этой недостоверной информации и лиц, причастных к размещению недостоверной информации", — говорится в релизе.