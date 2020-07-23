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СК подтвердил, что у Мизулиной нет двойного гражданства
Следственный комитет установил недостоверность информации о наличии у российского сенатора Елены Мизулиной двойного гражданства, по этой информации проводится... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:10
россия
елена мизулина
следственный комитет россии (ск рф)
москва
политика
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россия, елена мизулина, следственный комитет россии (ск рф), москва, политика

СК подтвердил, что у Мизулиной нет двойного гражданства

12:20 23.07.2020 (обновлено: 19:10 23.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Следственный комитет установил недостоверность информации о наличии у российского сенатора Елены Мизулиной двойного гражданства, по этой информации проводится проверка, сообщила пресс-служба Мизулиной.
Ранее Мизулина заявила, что материалы по ее обращению в Генпрокуратуру из-за фейков о наличии у нее иностранного гражданства переданы в ГСУ СК России по Москве. Сенатор подчеркивала, что у нее "нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах".

"В ответе ГСУ СК по городу Москве сообщается о том, что в ходе проверки установлена недостоверность сведений ряда СМИ и телеграм-каналов о наличии у сенатора Елены Мизулиной двойного гражданства. Проводятся процессуальные действия в целях установления обстоятельств распространения этой недостоверной информации и лиц, причастных к размещению недостоверной информации", — говорится в релизе.

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РоссияЕлена МизулинаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПолитика
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