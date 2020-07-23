На Кубани выявили 85 новых случаев COVID-19

СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило 7,5 тысяч человек, за последние сутки выявлено 85 новых случаев, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В Краснодарском крае подтверждено 85 новых случаев коронавируса. За последние сутки заболевшие выявлены в 31 муниципальном образовании. Среди заболевших 50 женщин и 35 мужчин в возрасте до 83 лет. Заразились шестеро детей в Крыловском, Кущевском, Белореченском, Туапсинском, Новокубанском районах и столице Кубани. Младшему из них шесть лет, а старшему – 17", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 10 случаев инфицирования COVID-19 выявлено в Сочи, девять – в Динском районе (под Краснодаром). По семь человек заболели в Краснодаре и Армавире.
"Общее число заражений в регионе достигло 7508. При этом 6480 человек уже выписаны с выздоровлением, в том числе 103 – за последние сутки. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, они на ИВЛ в восьми больницах. Один пациент находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации в ККБ №1. 100 пациентов не удалось спасти", - говорится в релизе.
Ранее сообщалось, что из-за высокого числа выявляемых случаев заболевания коронавирусом власти края возобновили ежедневные заседания оперативного штаба.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.