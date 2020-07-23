На Кубани выявили 85 новых случаев COVID-19

"В Краснодарском крае подтверждено 85 новых случаев коронавируса. За последние сутки заболевшие выявлены в 31 муниципальном образовании. Среди заболевших 50 женщин и 35 мужчин в возрасте до 83 лет. Заразились шестеро детей в Крыловском, Кущевском, Белореченском, Туапсинском, Новокубанском районах и столице Кубани. Младшему из них шесть лет, а старшему – 17", - говорится в сообщении.

"Общее число заражений в регионе достигло 7508. При этом 6480 человек уже выписаны с выздоровлением, в том числе 103 – за последние сутки. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, они на ИВЛ в восьми больницах. Один пациент находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации в ККБ №1. 100 пациентов не удалось спасти", - говорится в релизе.