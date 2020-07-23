Мишустин заявил о наличии у России средств для комфортного существования

Он отметил, что коронавирус замедлил экономический рост, снизил доходы всех уровней и нанес существенный урон большому количеству людей и компаний, однако есть "подушка безопасности".

"Я хочу заверить всех, что макроэкономическая стабильность, доходы, которые были, собственно говоря, собраны до этого во все уровни бюджета России, позволяют нам себя чувствовать очень комфортно", — сказал глава кабмина.