https://ria.ru/20200723/1574780263.html
Мишустин заявил о наличии у России средств для комфортного существования
Средства, которые поступили в бюджет до пандемии, гарантируют России стабильность, заявил председатель правительства Михаил Мишустин в интервью телеканалу... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:18
2020-07-23T13:45
михаил мишустин
экономика
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https://ria.ru/20200625/1573470614.html
deniszasimovich
"...позволяют нам себя чувствовать очень комфортно и стабильно" - только не уточнил кому это НАМ
160
Лысый Кучерявый
"Доходы, которые были собраны до пандемии коронавируса во все уровни бюджета РФ, позволяют Единой России чувствовать себя очень комфортно и стабильно" А россиянам макарошки?
130
59
РИА Новости
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2020
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574788650_0:99:2653:1591_1400x0_80_0_0_29df63d4211aa71a83c3f04d91d981fa.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.
Средства, которые поступили в бюджет до пандемии, гарантируют России стабильность, заявил председатель правительства Михаил Мишустин
в интервью телеканалу "Россия 24".
Он отметил, что коронавирус замедлил экономический рост, снизил доходы всех уровней и нанес существенный урон большому количеству людей и компаний, однако есть "подушка безопасности".
"Я хочу заверить всех, что макроэкономическая стабильность, доходы, которые были, собственно говоря, собраны до этого во все уровни бюджета России, позволяют нам себя чувствовать очень комфортно", — сказал глава кабмина.
В период эпидемии власти ограничивали работу многих предприятий, при этом вводились меры поддержки наиболее пострадавших отраслей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.