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Мишустин заявил о наличии у России средств для комфортного существования
Средства, которые поступили в бюджет до пандемии, гарантируют России стабильность, заявил председатель правительства Михаил Мишустин в интервью телеканалу... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:45
михаил мишустин
экономика
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https://ria.ru/20200625/1573470614.html
"...позволяют нам себя чувствовать очень комфортно и стабильно" - только не уточнил кому это НАМ
160
"Доходы, которые были собраны до пандемии коронавируса во все уровни бюджета РФ, позволяют Единой России чувствовать себя очень комфортно и стабильно" А россиянам макарошки?
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59
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574788650_0:99:2653:1591_1400x0_80_0_0_29df63d4211aa71a83c3f04d91d981fa.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, экономика

Мишустин заявил о наличии у России средств для комфортного существования

12:18 23.07.2020 (обновлено: 13:45 23.07.2020)
12451
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин дает интервью телеканалу "Россия-24"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дает интервью телеканалу Россия-24
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дает интервью телеканалу "Россия-24"
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Средства, которые поступили в бюджет до пандемии, гарантируют России стабильность, заявил председатель правительства Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24".
Он отметил, что коронавирус замедлил экономический рост, снизил доходы всех уровней и нанес существенный урон большому количеству людей и компаний, однако есть "подушка безопасности".
"Я хочу заверить всех, что макроэкономическая стабильность, доходы, которые были, собственно говоря, собраны до этого во все уровни бюджета России, позволяют нам себя чувствовать очень комфортно", — сказал глава кабмина.
В период эпидемии власти ограничивали работу многих предприятий, при этом вводились меры поддержки наиболее пострадавших отраслей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Обращение президента к россиянам: новые меры поддержки
25 июня, 15:53Распространение нового коронавируса
Обращение президента к россиянам: новые меры господдержки
1581557415178
Обсудить 59
Михаил МишустинЭкономика
Популярные комментарии
"...позволяют нам себя чувствовать очень комфортно и стабильно" - только не уточнил кому это НАМ
23 июля, 12:31
ddeniszasimovich
1271101021
"Доходы, которые были собраны до пандемии коронавируса во все уровни бюджета РФ, позволяют Единой России чувствовать себя очень комфортно и стабильно" А россиянам макарошки?
23 июля, 12:49
ЛКЛысый Кучерявый
95904022
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