Мишустин рассказал, как Путин предложил ему стать премьером

"И, конечно, было совсем не просто, когда вот необходимость исполнения соответствующих мер послания, выполнения национальных проектов, национальных целей пересеклась фактически с такой бедой, как пандемия, когда приходилось буквально в каждодневном режиме принимать решения, связанные с необходимостью развёртывания коечного фонда, разработки соответствующих методик, подготовки специалистов, закупки и производства средств индивидуальной защиты. Всё это было таким непростым вызовом, поэтому мне кажется, что людям судить о том, насколько получилось", - сказал глава правительства.