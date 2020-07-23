Мишустин рассказал, как Путин предложил ему стать премьером

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что предложение стать премьером ему сделал президент, и он был нацелен на исполнение обозначенных в послании задач, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы и было совсем не просто.
"Если вы идёте работать в правительство, и тем более если вам предложена должность председателя правительства, то, конечно, очень сложно представлять весь, скажем так, набор вызовов, с которым вы можете столкнуться. Предложение мне работать в правительстве сделал президент России Владимир Владимирович Путин, и в этом смысле, конечно, нацеленность была на исполнение тех основных мер, которые он озвучил в послании в январе", - сказал он в интервью на канале "Россия 24".
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Мишустин отметил, что пандемия внесла свои коррективы.
"И, конечно, было совсем не просто, когда вот необходимость исполнения соответствующих мер послания, выполнения национальных проектов, национальных целей пересеклась фактически с такой бедой, как пандемия, когда приходилось буквально в каждодневном режиме принимать решения, связанные с необходимостью развёртывания коечного фонда, разработки соответствующих методик, подготовки специалистов, закупки и производства средств индивидуальной защиты. Всё это было таким непростым вызовом, поэтому мне кажется, что людям судить о том, насколько получилось", - сказал глава правительства.
"Но очень важно, что мы прошли вот этот непростой этап, наверное, одними из лучших в мире по результатам. Это касается и летальности, это касается и, в том числе, систем тестирования, которые на сегодняшний день около ста в России действует", - подчеркнул он.