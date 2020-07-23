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Партия Порошенко назвала заявление о взятке европейскому чиновнику фейком
Пресс-служба партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" назвала фейком заявление экс-депутата Верховной рады от фракции "Партия... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:36
павел климкин
президентские выборы на украине
петр порошенко
давид жвания
украина
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353
60
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павел климкин, президентские выборы на украине, петр порошенко, давид жвания, украина, в мире

Партия Порошенко назвала заявление о взятке европейскому чиновнику фейком

12:15 23.07.2020 (обновлено: 12:36 23.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Пресс-служба партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" назвала фейком заявление экс-депутата Верховной рады от фракции "Партия регионов" Давида Жвании о взятке одному из европейских чиновников для поддержки кандидатуры Порошенко на президентских выборах в 2014 году.
В среду Жвания заявил, что вместе с экс-министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным передал в 2014 году взятку европейскому чиновнику в размере 5 миллионов евро за поддержку кандидатуры Порошенко на президентских выборах. Также, по словам экс-депутата, кандидатура Порошенко на пост президента в 2014 году обсуждалась между олигархами, перед которыми он взял на себя определенные обязательства.
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
22 июля, 15:52
Бывший соратник Порошенко рассказал о взятке еврочиновнику в 2014 году
"Украинцы издавна говорят, что ложью весь мир обойдешь, а назад не вернешься. Это о заявлении Жвании - сплошной фейк. Но с ним такое уже не первый раз", - цитирует заявление пресс-службы издание "Украинская правда".
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Павел КлимкинПрезидентские выборы на УкраинеПетр ПорошенкоДавид ЖванияУкраинаВ мире
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