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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574779878.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1203
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили в Латвии за сутки, общее число инфицированных достигло 1203, сообщается на сайте Центра контроля и... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:17
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1203

12:17 23.07.2020
185
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 23 июл — РИА Новости. Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили в Латвии за сутки, общее число инфицированных достигло 1203, сообщается на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний Латвии.
"За сутки проведено 1752 теста, выявлено шесть новых случаев заболевания", - говорится в сообщении.
С начала пандемии в Латвии проведено 186 975 тестов на COVID-19, заболели 1203 человека, 31 носитель вируса умер, выздоровели 1045 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛатвияВ мире
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