Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574779803.html
Мишустин рассказал, как вылечился от коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, переболевший коронавирусом, рассказал, что процесс его выздоровления был непростым, болезнь сопровождалась высокой... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574702780_0:0:2886:1624_1400x0_80_0_0_2a5951fcb818ca8bb1c4a81f3f5e3baa.jpg
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574702780_0:0:2886:1624_1400x0_80_0_0_2a5951fcb818ca8bb1c4a81f3f5e3baa.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574702780_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_6029c681fb255371a5b93cc0e5fb71cc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574702780_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_f8858051cba620d92fce398b531f5e5f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин рассказал, как вылечился от коронавируса

12:14 23.07.2020
9750
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, переболевший коронавирусом, рассказал, что процесс его выздоровления был непростым, болезнь сопровождалась высокой температурой, но врачи помогли ему.
"Насчет скорости выздоровления – здесь я вам скажу, что это непростая история. Да, к сожалению, была высокая температура, но то, что касается "быстро вылечился", – это не совсем так, это был достаточно непростой процесс. Как только я стал лучше себя чувствовать, я, конечно же, вернулся сразу в рабочую обстановку", - сообщил Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, как у него получилось так быстро вылечиться.
Он добавил, что "вирус не выбирает должности" и очень опасен, и пока непонятно, каким образом происходит заражение.
"Я не знаю, каким образом я заразился коронавирусом, совершенно искренне это говорю", - добавил премьер.
Он подчеркнул, что огромную роль в его выздоровлении сыграли врачи. "И я хочу, пользуясь случаем, конечно же, поблагодарить врачей за ту работу, которую они делают. Это очень непростая работа, это постоянное взаимодействие с пациентами, еще и психологическое взаимодействие. И дай бог, чтобы работали в мире врачи так, как работают наши российские врачи", - сказал глава правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
2531003
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ
Мишустин рассказал, как Путин предложил ему стать премьером
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Мишустин оценил вероятность второй волны коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал сумму золотовалютных запасов в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, когда представят проект по внутреннему туризму
Последствия наводнения, произошедшего в июле 2012 года в Краснодарском крае
Ученые отметили уникальность наводнений, происходящих в Европе
Строительство жилья
В Люберцах на женщину сбросили с 12-го этажа строительный мусор
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дает интервью телеканалу Россия-24
Мишустин заявил о наличии у России средств для комфортного существования
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Партия Порошенко назвала заявление о взятке европейскому чиновнику фейком
Вид на Большой Утриш
На Кубани нашли почти 40 боеприпасов времен Великой Отечественной войны
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, остается ли у него время для занятий спортом
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врачи рассказали о необычных изменениях в телах умерших от коронавируса
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина
СК подтвердил, что у Мизулиной нет двойного гражданства
Сотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
Полиция назвала главное требование мужчины, взявшего заложника в Полтаве
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле объяснили принцип открытия внешних границ
Мэр Портленда Тед Уилер во время акции протеста
В Портленде силовики применили газ против мэра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния