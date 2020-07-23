Мишустин рассказал, как вылечился от коронавируса

Он подчеркнул, что огромную роль в его выздоровлении сыграли врачи. "И я хочу, пользуясь случаем, конечно же, поблагодарить врачей за ту работу, которую они делают. Это очень непростая работа, это постоянное взаимодействие с пациентами, еще и психологическое взаимодействие. И дай бог, чтобы работали в мире врачи так, как работают наши российские врачи", - сказал глава правительства.