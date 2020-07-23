https://ria.ru/20200723/1574779803.html
Мишустин рассказал, как вылечился от коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, переболевший коронавирусом, рассказал, что процесс его выздоровления был непростым, болезнь сопровождалась высокой... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:14
2020-07-23T12:14
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коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574702780_0:0:2886:1624_1400x0_80_0_0_2a5951fcb818ca8bb1c4a81f3f5e3baa.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
, переболевший коронавирусом
, рассказал, что процесс его выздоровления был непростым, болезнь сопровождалась высокой температурой, но врачи помогли ему.
"Насчет скорости выздоровления – здесь я вам скажу, что это непростая история. Да, к сожалению, была высокая температура, но то, что касается "быстро вылечился", – это не совсем так, это был достаточно непростой процесс. Как только я стал лучше себя чувствовать, я, конечно же, вернулся сразу в рабочую обстановку", - сообщил Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24
", отвечая на вопрос, как у него получилось так быстро вылечиться.
Он добавил, что "вирус не выбирает должности" и очень опасен, и пока непонятно, каким образом происходит заражение.
"Я не знаю, каким образом я заразился коронавирусом, совершенно искренне это говорю", - добавил премьер.
Он подчеркнул, что огромную роль в его выздоровлении сыграли врачи. "И я хочу, пользуясь случаем, конечно же, поблагодарить врачей за ту работу, которую они делают. Это очень непростая работа, это постоянное взаимодействие с пациентами, еще и психологическое взаимодействие. И дай бог, чтобы работали в мире врачи так, как работают наши российские врачи", - сказал глава правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.