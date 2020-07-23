Мишустин рассказал, когда представят проект по внутреннему туризму

"Ну и открыть свою страну для себя в этом смысле будет здорово, потому что, я серьезно говорю, потому что есть замечательные места, курорты. Нужна инфраструктура хорошая, нужны инвестиции от частных инвесторов, ну и, конечно, недорогие билеты, для того чтобы любыми видами транспорта добираться до этих мест", - добавил он.