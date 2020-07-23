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Мишустин рассказал, когда представят проект по внутреннему туризму
Национальный проект по развитию внутреннего туризма будет представлен осенью, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:14
михаил мишустин
экономика
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353
60
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353
60
михаил мишустин, экономика

Мишустин рассказал, когда представят проект по внутреннему туризму

12:13 23.07.2020 (обновлено: 12:14 23.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Национальный проект по развитию внутреннего туризма будет представлен осенью, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Туризм, о чем вы сказали, – это очень важное направление. Я считаю, что национальный проект "Туризм" – это ответ на те вызовы, которые на сегодняшний день в том числе поставила пандемия. И мы уже на сегодняшний день получили одобрение президента, разрабатываем соответствующие меры этого проекта и осенью представим его всем", - сказал Мишустин в эфире телеканала "Россия 24".
"Ну и открыть свою страну для себя в этом смысле будет здорово, потому что, я серьезно говорю, потому что есть замечательные места, курорты. Нужна инфраструктура хорошая, нужны инвестиции от частных инвесторов, ну и, конечно, недорогие билеты, для того чтобы любыми видами транспорта добираться до этих мест", - добавил он.
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Михаил МишустинЭкономика
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