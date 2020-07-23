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В Портленде силовики применили газ против мэра
Представители федеральных сил США применили слезоточивый газ против протестующих в Портленде (штат Орегон), в том числе против мэра города Теда Уилера, сообщило РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:01
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, портленд, сша, в мире

В Портленде силовики применили газ против мэра

12:10 23.07.2020 (обновлено: 14:01 23.07.2020)
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© REUTERS / Jonathan Maus - BikeportlandМэр Портленда Тед Уилер во время акции протеста
Мэр Портленда Тед Уилер во время акции протеста
© REUTERS / Jonathan Maus - Bikeportland
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Представители федеральных сил США применили слезоточивый газ против протестующих в Портленде (штат Орегон), в том числе против мэра города Теда Уилера, сообщило издание New York Times.
Градоначальник присоединился к акции протеста накануне вечером.
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Уилер заявил, что возмущен применением слезоточивого газа, и назвал такую меру "совершенно чрезмерной реакцией".

"Я не собираюсь лгать — это жгучая боль, мне тяжело дышать. И я могу со стопроцентной честностью сказать вам, что я не видел ничего, что могло бы вызвать такую реакцию. <…> Этому пора прекратиться", — приводит издание слова мэра.

Полиция Портленда призвала оставшихся протестующих немедленно разойтись. В противном случае силовики грозят арестом или вызовом в суд, а также применением слезоточивого газа или ударного оружия, "но не ограничиваясь этим".
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Ранее Уилер потребовал вывести из Портленда федеральные силы, прибывшие накануне Дня независимости 4 июля. С тех пор они обеспечивали охрану здания федерального суда и помогали местной полиции разгонять протесты. Впоследствии мэры 14 американских городов призвали администрацию президента Дональда Трампа прекратить направлять федеральные силы в крупные города. Среди авторов письма значился, в том числе, Уилер.
В Портленде и нескольких других американских городах уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводили военных и сотрудников федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаПортлендСШАВ мире
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