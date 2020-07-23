В Портленде силовики применили газ против мэра

"Я не собираюсь лгать — это жгучая боль, мне тяжело дышать. И я могу со стопроцентной честностью сказать вам, что я не видел ничего, что могло бы вызвать такую реакцию. <…> Этому пора прекратиться", — приводит издание слова мэра.