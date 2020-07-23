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В Портленде протестующие штурмуют здание суда
Сотни протестующих в американском Портленде продолжают штурмовать здание местного суда: они бросают через забор петарды, федеральные силовики отвечают... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:03
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Слезоточивый газ и гранаты: еще одна ночь протестов в американском Портленде
Федеральные силовики держат оборону в здании суда. Они огородили здание металлическим забором. протестующие пытались сломать его и устроить пожар.
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, портленд, в мире

В Портленде протестующие штурмуют здание суда

12:10 23.07.2020 (обновлено: 13:03 23.07.2020)
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ПОРТЛЕНД, 23 июл - РИА Новости. Сотни протестующих в американском Портленде продолжают штурмовать здание местного суда: они бросают через забор петарды, федеральные силовики отвечают слезоточивым газом, пытаясь оттеснить митингующих, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Несколько сотен протестующих у суда в Портленде перелезают через высокий металлический забор, которым было обнесено здание, и бросают туда петарды и другие горящие предметы.
Несколько раз из здания выходили федеральные силовики: они пытались оттеснить демонстрантов с помощью слезоточивого газа, шумовых гранат и других спецсредств. Однако когда они возвращались в здание, протестующие возобновляли осаду.
В настоящее время из громкоговорителей доносятся призывы полиции Портленда разойтись, полицейские грозятся применить слезоточивый газ, хотя последние несколько дней они не вмешивались в происходящее. Однако ранее правоохранители не раз жестоко разгоняли протесты.
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Протестующие устроили пожар в полицейском профсоюзе в Портленде
Протестующие используют инновационную тактику борьбы с газом: облака газа сбивают переносными ветродуями. В ход идут и зонты, чтобы то ли закрыть обзор федералам, то ли защититься от боеприпасов.
При этом в соседнем со зданием суда сквере проходил мирный митинг, в котором участвовали несколько тысяч человек. В ходе акции выступил мэр Портленда, который обещал провести реформу полиции, однако так как его было плохо слышно, толпа не восприняла его речь.
"Это все лишь на словах, мы хотим, чтобы он ушел в отставку, мы хотим, чтобы полиция была упразднена", - заявил один из протестующих.
"Сократите финансирование полиции на 50%, вложите эти деньги в общество", - отметил другой.
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Ранее российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".
Это не первый случай, когда от действий американских полицейских страдают журналисты. Тридцать первого мая корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаПортлендВ мире
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