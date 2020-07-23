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При ударе израильских ВВС по Дамаску погиб боец "Хезболлах"
Боец ливанского движения "Хезболлах" погиб в результате удара ВВС Израиля по югу Дамаска в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе шиитского движения. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:09
ввс израиля
хасан насрулла
хезболла
дамаск (город)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ввс израиля, хасан насрулла, хезболла, дамаск (город), в мире

При ударе израильских ВВС по Дамаску погиб боец "Хезболлах"

12:09 23.07.2020
650
© Фото : SANAВВС Сирии наносят удары по позициям боевиков террористических организаций к югу от Дамаска, Сирия. 19 апреля 2018
ВВС Сирии наносят удары по позициям боевиков террористических организаций к югу от Дамаска, Сирия. 19 апреля 2018
© Фото : SANA
БЕЙРУТ, 23 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боец ливанского движения "Хезболлах" погиб в результате удара ВВС Израиля по югу Дамаска в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе шиитского движения.
"Да, мы официально подтвердили гибель одного из наших бойцов в результате вражеского авианалета под Дамаском. Похороны прошли вчера (в среду) в родном селении бойца Айтит в южном Ливане", - рассказал собеседник агентства.
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Официальных заявлений о роде деятельности погибшего и его звании не приводится. Не поступало никаких официальных заявлений со стороны шиитского движения об ответных действиях.
Генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла неоднократно на своих выступлениях заявлял, что шиитское сопротивление намерено отвечать на любую агрессию со стороны Израиля, в том числе на убийства своих соратников, независимо от того, произошло ли это на территории Ливана или за ее пределами.
В понедельник министерство обороны САР заявило об атаке самолетов ВВС Израиля с Голанских высот на юге Дамаска, ПВО Сирии отразили атаку, сбив большую часть воздушных целей.
88192211155
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ВВС ИзраиляХасан НасруллаХезболлаДамаск (город)В мире
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