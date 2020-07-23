https://ria.ru/20200723/1574779197.html
В Люберцах на женщину сбросили с 12-го этажа строительный мусор
Жительница Люберец получила травмы из-за того, что на нее упал мешок с мусором. Об этом сообщается на сайте подмосковного управления Следственного комитета. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:11
2020-07-23T13:00
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
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5
люберцы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
люберцы, московская область (подмосковье), происшествия