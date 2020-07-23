В Люберцах на женщину сбросили с 12-го этажа строительный мусор

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Жительница Жительница Люберец получила травмы из-за того, что на нее упал мешок с мусором. Об этом сообщается на сайте подмосковного управления Следственного комитета.

По предварительным данным, женщина выходила из подъезда строящегося дома. В это время на нее с 12-го этажа упал мешок со строительным мусором. Пострадавшая попала в больницу с множественными травмами и переломами, в том числе с повреждением позвоночника.

По факту инцидента проводится проверка, следователи планируют получить объяснения от рабочего, сбросившего мусор, а также истребовать документацию строительной компании по технике безопасности при проведении работ.