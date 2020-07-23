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В Люберцах на женщину сбросили с 12-го этажа строительный мусор
Жительница Люберец получила травмы из-за того, что на нее упал мешок с мусором. Об этом сообщается на сайте подмосковного управления Следственного комитета. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:00
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
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люберцы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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люберцы, московская область (подмосковье), происшествия

В Люберцах на женщину сбросили с 12-го этажа строительный мусор

12:11 23.07.2020 (обновлено: 13:00 23.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтроительство жилья
Строительство жилья
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Жительница Люберец получила травмы из-за того, что на нее упал мешок с мусором. Об этом сообщается на сайте подмосковного управления Следственного комитета.
По предварительным данным, женщина выходила из подъезда строящегося дома. В это время на нее с 12-го этажа упал мешок со строительным мусором. Пострадавшая попала в больницу с множественными травмами и переломами, в том числе с повреждением позвоночника.
Медицинская сестра в больничной палате
10 июля, 13:33
Девочку из Красногорска, на которую упала бутылка, выписали из больницы
По факту инцидента проводится проверка, следователи планируют получить объяснения от рабочего, сбросившего мусор, а также истребовать документацию строительной компании по технике безопасности при проведении работ.
В начале июля в Красногорске на голову гулявшей с родителями девочки с 23-го этажа упал мусорный пакет, в котором находилась стеклянная бутылка. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
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ЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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