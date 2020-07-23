https://ria.ru/20200723/1574779170.html
Мишустин назвал сумму золотовалютных запасов в России
Золотовалютные запасы в России стабильны, сейчас это примерно больше 570 миллиардов долларов, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:09
2020-07-23T12:10
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экономика
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