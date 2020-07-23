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Мишустин назвал сумму золотовалютных запасов в России
Золотовалютные запасы в России стабильны, сейчас это примерно больше 570 миллиардов долларов, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:10
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михаил мишустин, экономика

Мишустин назвал сумму золотовалютных запасов в России

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Золотовалютные запасы в России стабильны, сейчас это примерно больше 570 миллиардов долларов, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Золотовалютные запасы у нас стабильны, и на сегодняшний день это примерно больше 570 миллиардов долларов", - сказал Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24".

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