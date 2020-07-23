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Муфтият Татарстана призвал накормить нуждающихся на Курбан-байрам
Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) объявило о начале благотворительной акции по случаю предстоящего праздника Курбан-байрам, в рамках которой... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:04
2020-07-23T12:04
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) объявило о начале благотворительной акции по случаю предстоящего праздника Курбан-байрам, в рамках которой нуждающимся раздадут мясо жертвенных животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РТ.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году он приходится на 31 июля. На праздник принято приносить в жертву баранов, быков или верблюдов. Как отмечают муфтии, Курбан-байрам олицетворяет собой поклонение, которое мусульмане совершают с помощью своего имущества и позволяет через пожертвования проявить свою щедрость, благочестие и набожность.
"В преддверии Курбан-байрама благотворительный фонд "Закят" ДУМ РТ объявляет традиционную благотворительную акцию "Накорми нуждающегося". В рамках инициативы каждый желающий может приобрести барашка в фонде "Закят" и целиком передать жертвенное мясо малоимущим, инвалидам, людям, попавшим в трудную ситуацию, сиротам", - отметили в пресс-службе муфтията.
В прошлом году фонд провел аналогичную акцию. Тогда продовольственную помощь получили 1150 нуждающихся "разной национальности и религиозной принадлежности". В числе тех, кто получил мясо жертвенных баранов от муфтията, – малообеспеченные и многодетные семьи, инвалиды, сироты, одинокие пожилые люди, а также социальные учреждения по всей Республики Татарстан: хосписы, интернаты, медресе, благотворительные фонды.