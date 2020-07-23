https://ria.ru/20200723/1574778268.html
МККК направил в Донбасс семь грузовиков с гуманитарной помощью
Международный комитет Красного Креста направил в Донбасс семь грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:04
2020-07-23T12:04
ситуация в днр и лнр
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https://ria.ru/20200722/1574753936.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/153380/47/1533804729_0:23:3072:1751_1400x0_80_0_0_3c3ab058f314f2a9b1328e3b382ae24c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, в мире