МККК направил в Донбасс семь грузовиков с гуманитарной помощью

"Две колонны следовали через КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Киев-Донецк. Автомобилями для граждан, которые находятся на временно оккупированной территории Украины, направили продуктовые наборы, средства гигиены и стройматериалы", - говорится в сообщении.