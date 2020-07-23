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МККК направил в Донбасс семь грузовиков с гуманитарной помощью
Международный комитет Красного Креста направил в Донбасс семь грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:04
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353
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ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, в мире

МККК направил в Донбасс семь грузовиков с гуманитарной помощью

12:04 23.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Международного комитета Красного Креста в Женеве
Здание Международного комитета Красного Креста в Женеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Международного комитета Красного Креста в Женеве. Архивное фото
КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста направил в Донбасс семь грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Две колонны следовали через КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Киев-Донецк. Автомобилями для граждан, которые находятся на временно оккупированной территории Украины, направили продуктовые наборы, средства гигиены и стройматериалы", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, всего МККК отправил семь грузовиков в Донбасс, в них находится около 120 тонн помощи.
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
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