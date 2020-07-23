Крашенинников оценил идею ограничить внесудебный порядок изъятия детей

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Внесудебный порядок изъятия детей из семьи, действующий в РФ, был предусмотрен, исходя из реалий своего времени, сегодня вопросы, связанные с судьбой человека, должен решать исключительно суд, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Ранее Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. Крашенинников уточнил РИА Новости, что принять законопроект могут в осеннюю сессию.
"В советское время кодекс о браке и семье предусматривал судебный порядок отобрания детей. Но именно в начале девяностых произошла ситуация, когда было огромное количество брошенных детей, формально юридически находящихся в семье. И конечно произошло очень много историй известных, и на тот момент, во-первых, судебная система еще не устоялась, во-вторых, вот этот кризис, который проходил, он проходил по всем, и не исключая семью. На тот момент наши коллеги приняли такое решение, согласовав с Верховным судом, о том, что не суд (принимает решение об отобрании), а органы опеки. К чему это привело, мы все знаем, и к чему это приводит, мы тоже знаем", - сказал Крашенинников в рамках "нулевых чтений" законопроекта в ОП РФ.
Крашенинников отметил, что вопросы, связанные с судьбой человека, должен решать исключительно суд. Депутат подчеркнул, что в этом вопросе стоит идти по "цивилизованному пути".
По мнению депутата, существует огромная проблема с органами опеки и попечительства, "которая является жуткой историей, которую нужно обязательно переделывать".
"Но мы считаем, что это не предмет этого закона. Мы считаем, что здесь государство выстроило такую конструкцию, которая прямо нас тащит в трагедию, во весь этот ужас, который на сегодняшний день есть, и мы предлагаем исправить ту ситуацию, которая создана была в то время", - добавил он.