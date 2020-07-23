Крашенинников оценил идею ограничить внесудебный порядок изъятия детей

"В советское время кодекс о браке и семье предусматривал судебный порядок отобрания детей. Но именно в начале девяностых произошла ситуация, когда было огромное количество брошенных детей, формально юридически находящихся в семье. И конечно произошло очень много историй известных, и на тот момент, во-первых, судебная система еще не устоялась, во-вторых, вот этот кризис, который проходил, он проходил по всем, и не исключая семью. На тот момент наши коллеги приняли такое решение, согласовав с Верховным судом, о том, что не суд (принимает решение об отобрании), а органы опеки. К чему это привело, мы все знаем, и к чему это приводит, мы тоже знаем", - сказал Крашенинников в рамках "нулевых чтений" законопроекта в ОП РФ.