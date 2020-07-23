Правительство выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю

"Если мы можем здесь людям помочь, ввести дополнительные субсидии, обратиться в правительство, к президенту, изыскать свои внутренние ресурсы, мы должны это делать. Накапливать долги, при этом держать высокие тарифы на тепло — не очень хорошо", — добавил он.