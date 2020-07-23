Правительство выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Премьер Михаил Мишустин пообещал выделить Хабаровскому краю дополнительные 1,3 миллиарда рублей на возмещение выпадающих доходов, заявил врио главы региона Михаил Дегтярев в Telegram.
Временно исполняющий обязанности губернатора также отметил, что правительство рассмотрит предложения, которые в регионе сформулируют в течение месяца.
В частности, Дегтярев предложил снизить тарифы для хабаровчан по всем видам услуг ЖКХ. Он добавил, что неплатежи у населения — исключительно из-за высоких тарифов.
"Если мы можем здесь людям помочь, ввести дополнительные субсидии, обратиться в правительство, к президенту, изыскать свои внутренние ресурсы, мы должны это делать. Накапливать долги, при этом держать высокие тарифы на тепло — не очень хорошо", — добавил он.
Дегтярев также объявил о продлении выплат из бюджета региона всему медперсоналу, работающему с зараженными коронавирусом и не вошедшему в федеральный список.
Бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Двадцатого июля Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.
20 июля, 15:45Биография Михаила Дегтярева