Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574777911.html
Правительство выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю
Премьер Михаил Мишустин пообещал выделить Хабаровскому краю дополнительные 1,3 миллиарда рублей на возмещение выпадающих доходов, заявил врио главы региона... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:07
уголовное дело сергея фургала
михаил дегтярев
михаил мишустин
хабаровский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574386953_0:185:2983:1863_1400x0_80_0_0_8afdbbf7acdb1ca4ea4a03a4024effb7.jpg
https://ria.ru/20200723/1574766769.html
https://ria.ru/20200720/1574602635.html
Денюшками и плюшками решили Хабаровский народ задобрить, аналогично, как Госдеп раздачей пирожков на Украине.
85
Команда РИА! ЗАчем вы проводите чёрный пиар?? В марте текущего года Госдума приняла в окончательном, третьем чтении поправки в бюджет РФ на 2020-2022 годы. В поправках запланирована компенсация выпадающих доходов субъектов РФ в объеме двух третей инвестиционного налогового вычета в 2020-2022 годах в сумме 30 млрд. рублей. Сумма ежегодно будет обеспечена за счет дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ. Хабаровский край в любом случаи получил бы эти деньги, как и другие регионы и Дегтярёв просто позорится, выпячивая что это исключительно его "звонки"!
39
16
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574386953_0:185:2983:1863_1400x0_80_0_0_8afdbbf7acdb1ca4ea4a03a4024effb7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574386953_127:0:2858:2048_1400x0_80_0_0_91c91daf0e089d3905f070f4a0ccd03e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574386953_468:0:2516:2048_1400x0_80_0_0_1d1716863739cc999f6ec56713c399ca.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, михаил дегтярев, михаил мишустин, хабаровский край, экономика

Правительство выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю

12:01 23.07.2020 (обновлено: 13:07 23.07.2020)
19213
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Премьер Михаил Мишустин пообещал выделить Хабаровскому краю дополнительные 1,3 миллиарда рублей на возмещение выпадающих доходов, заявил врио главы региона Михаил Дегтярев в Telegram.
Временно исполняющий обязанности губернатора также отметил, что правительство рассмотрит предложения, которые в регионе сформулируют в течение месяца.
Михаил Дегтярев
Вчера, 10:13Распространение нового коронавируса
Дегтярев не исключил ужесточения мер из-за COVID-19 в Хабаровском крае
В частности, Дегтярев предложил снизить тарифы для хабаровчан по всем видам услуг ЖКХ. Он добавил, что неплатежи у населения — исключительно из-за высоких тарифов.

"Если мы можем здесь людям помочь, ввести дополнительные субсидии, обратиться в правительство, к президенту, изыскать свои внутренние ресурсы, мы должны это делать. Накапливать долги, при этом держать высокие тарифы на тепло — не очень хорошо", — добавил он.

Дегтярев также объявил о продлении выплат из бюджета региона всему медперсоналу, работающему с зараженными коронавирусом и не вошедшему в федеральный список.
Бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Двадцатого июля Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.
Михаил Дегтярев
20 июля, 15:45
Биография Михаила Дегтярева
199621581
Обсудить 16
Уголовное дело Сергея ФургалаМихаил ДегтяревМихаил МишустинХабаровский крайЭкономика
Популярные комментарии
Денюшками и плюшками решили Хабаровский народ задобрить, аналогично, как Госдеп раздачей пирожков на Украине.
23 июля, 12:43
РБРуслан Браско
6550708
Команда РИА! ЗАчем вы проводите чёрный пиар?? В марте текущего года Госдума приняла в окончательном, третьем чтении поправки в бюджет РФ на 2020-2022 годы. В поправках запланирована компенсация выпадающих доходов субъектов РФ в объеме двух третей инвестиционного налогового вычета в 2020-2022 годах в сумме 30 млрд. рублей. Сумма ежегодно будет обеспечена за счет дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ. Хабаровский край в любом случаи получил бы эти деньги, как и другие регионы и Дегтярёв просто позорится, выпячивая что это исключительно его "звонки"!
23 июля, 13:25
Alex Red Reaper
2912007
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, что хотел поступать в мединститут
Анна Седокова и Янис Тимма
Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму
Кадр из трейлера сериала Биохакеры
Студентка узнает о страшной научной тайне в трейлере сериала "Биохакеры"
Сотрудник ФСБ
ФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах
Форма для изготовления ювелирных украшений, найденная в кантоне Граубюнден в Швейцарии
Археологи обнаружили в Швейцарии матрицу возрастом в тысячу лет
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили отношения с Турцией в сфере туризма
Сотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции
Бургеры в Экспофоруме на XX Петербургском международном экономическом форуме
Эксперт рассказал, сколько россиян страдают ожирением
Кадры спецоперации ФСБ по задержанию группы исламистов
ФСБ показала видео задержания группы исламистов
Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска Евро+ в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Путин пошутил после оговорки главы "Газпром нефти"
Автомобиль Следственного комитета России
В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины
В детском саду
В Архангельской области проверят детсад, где мальчиков одевали в платья
Макеты ракет Ангара
"Роскосмос" создаст водородный двигатель для "Ангары"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Нижегородской области задержали двух сотрудников ГУФСИН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния