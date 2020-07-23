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Режим ЧС могут ввести в четырех районах Астраханской области из-за засухи
Режим чрезвычайной ситуации могут ввести в четырех районах Астраханской области из-за засухи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:58
астраханская область
происшествия
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РИА Новости
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астраханская область, происшествия

Режим ЧС могут ввести в четырех районах Астраханской области из-за засухи

11:58 23.07.2020
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© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкАстрахань
Астрахань
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Астрахань. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 23 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации могут ввести в четырех районах Астраханской области из-за засухи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности.
Ранее сообщалось о том, что ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории пяти регионов трех федеральных округов страны из-за засухи и суховеев, в том числе и в Астраханской области.
Как уточнили в министерстве, из-за длительного отсутствия осадков в Астраханской области засуха угрожает полям, засеянными кормовыми культурами.
"По растениеводству проблем нет, у нас регион орошаемый. А вот по кормовым культурам, там все на естественном поливе происходит, поэтому у нас проблема в этом году по четырем районам: Наримановскому, Лиманскому, Енотаевскому и Харабалинскому. Здесь пастбищ практически нет, все выгорело. Сейчас обсуждается вопрос о введении на территориях этих районов режима ЧС", - сообщили в минсельхозе.
Андрей Травников
22 июля, 11:35
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