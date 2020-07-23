Режим ЧС могут ввести в четырех районах Астраханской области из-за засухи

Ранее сообщалось о том, что ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории пяти регионов трех федеральных округов страны из-за засухи и суховеев, в том числе и в Астраханской области.

"По растениеводству проблем нет, у нас регион орошаемый. А вот по кормовым культурам, там все на естественном поливе происходит, поэтому у нас проблема в этом году по четырем районам: Наримановскому, Лиманскому, Енотаевскому и Харабалинскому. Здесь пастбищ практически нет, все выгорело. Сейчас обсуждается вопрос о введении на территориях этих районов режима ЧС", - сообщили в минсельхозе.