https://ria.ru/20200723/1574777475.html
Предполагаемый убийца россиянина в Австрии пробудет в тюрьме до 2021 года
Предполагаемый убийца чеченского блогера в Австрии до 2021 года будет сидеть в тюрьме за другое преступление, сообщил в четверг РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:57
2020-07-23T11:57
дмитрий любинский
австрия
вена
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий любинский, австрия, вена, в мире
ВЕНА, 23 июл - РИА Новости. Предполагаемый убийца чеченского блогера в Австрии до 2021 года будет сидеть в тюрьме за другое преступление, сообщил в четверг РИА Новости представитель прокуратуры Корнойбурга.
"Предполагаемому стрелку необходимости продлевать пребывание в СИЗО нет, поскольку он и так сидит в тюрьме, отбывая наказание за другие преступления, не связанные с убийством в Герасдорфе", - сообщил собеседник агентства.
"Он будет отбывать наказание до января 2021 года. Если к этому моменту уголовное производство по делу об убийстве в Герасдорфе не будет завершено, суд будет решать, оставлять ли его в СИЗО", - добавил он.
Ранее представитель полиции Вальтер Шварценеккер сообщил РИА Новости, что проситель убежища из России был убит вечером 4 июля в городе Герасдорф рядом с Веной. Представитель прокуратуры Корнойбурга (Нижняя Австрия) Фридрих Кель сообщил РИА Новости, что убитый - гражданин России чеченского происхождения по имени Мартин Бек. Задержаны и помещены в СИЗО двое подозреваемых в убийстве, они также выходцы из Чечни.
Следствие не исключает политического мотива убийства. Представитель управления полиции Нижней Австрии Йохан Баумшлагер ранее не исключил, что убийство чеченского блогера под Веной
было заказным или произошло по причине ссоры.
Как сообщал РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский
, посольство установило контакт с правоохранительными органами Австрии, готово к тесному взаимодействию.