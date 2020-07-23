Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574777475.html
Предполагаемый убийца россиянина в Австрии пробудет в тюрьме до 2021 года
Предполагаемый убийца чеченского блогера в Австрии до 2021 года будет сидеть в тюрьме за другое преступление, сообщил в четверг РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:57
дмитрий любинский
австрия
вена
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568203198_0:164:3092:1903_1400x0_80_0_0_990ab44a7cad18ea477993c63ddcf744.jpg
https://ria.ru/20200723/1574776378.html
https://ria.ru/20200705/1573909573.html
австрия
вена
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568203198_0:164:3092:1903_1400x0_80_0_0_990ab44a7cad18ea477993c63ddcf744.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568203198_227:0:2956:2047_1400x0_80_0_0_4743cbc656a164c33920b144c5e07791.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568203198_568:0:2615:2047_1400x0_80_0_0_559a5dba8a9a68a19a77a72ff22a4ef8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий любинский, австрия, вена, в мире

Предполагаемый убийца россиянина в Австрии пробудет в тюрьме до 2021 года

11:57 23.07.2020
218
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПолицейские в Вене
Полицейские в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Полицейские в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 23 июл - РИА Новости. Предполагаемый убийца чеченского блогера в Австрии до 2021 года будет сидеть в тюрьме за другое преступление, сообщил в четверг РИА Новости представитель прокуратуры Корнойбурга.
"Предполагаемому стрелку необходимости продлевать пребывание в СИЗО нет, поскольку он и так сидит в тюрьме, отбывая наказание за другие преступления, не связанные с убийством в Герасдорфе", - сообщил собеседник агентства.
Австрийские полицейские
Вчера, 11:46
Задержанный по делу об убийстве россиянина в Австрии останется в СИЗО
"Он будет отбывать наказание до января 2021 года. Если к этому моменту уголовное производство по делу об убийстве в Герасдорфе не будет завершено, суд будет решать, оставлять ли его в СИЗО", - добавил он.
Ранее представитель полиции Вальтер Шварценеккер сообщил РИА Новости, что проситель убежища из России был убит вечером 4 июля в городе Герасдорф рядом с Веной. Представитель прокуратуры Корнойбурга (Нижняя Австрия) Фридрих Кель сообщил РИА Новости, что убитый - гражданин России чеченского происхождения по имени Мартин Бек. Задержаны и помещены в СИЗО двое подозреваемых в убийстве, они также выходцы из Чечни.
Сотрудники полиции на месте стрельбы на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф, Австрия
5 июля, 11:09
В полиции рассказали подробности убийства россиянина под Веной
Следствие не исключает политического мотива убийства. Представитель управления полиции Нижней Австрии Йохан Баумшлагер ранее не исключил, что убийство чеченского блогера под Веной было заказным или произошло по причине ссоры.
Как сообщал РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский, посольство установило контакт с правоохранительными органами Австрии, готово к тесному взаимодействию.
120001
Обсудить 0
Дмитрий ЛюбинскийАвстрияВенаВ мире
Рекомендуем
Врач у окна в госпитале COVID-19
В Тверской области за сутки умерли два пациента с коронавирусом
Астрахань
Режим ЧС могут ввести в четырех районах Астраханской области из-за засухи
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
ЦИК рассмотрит порядок досрочного голосования на выборах в сентябре
ВВС Сирии наносят удары по позициям боевиков террористических организаций к югу от Дамаска, Сирия. 19 апреля 2018
При ударе израильских ВВС по Дамаску погиб боец "Хезболлах"
Казанский кремль со смотровой площадки Центра семьи Казан
Муфтият Татарстана призвал накормить нуждающихся на Курбан-байрам
Здание Международного комитета Красного Креста в Женеве
МККК направил в Донбасс семь грузовиков с гуманитарной помощью
Город Казань
В Татарстане прокомментировали введение компенсации за отдых в регионах
Регистратура в больнице
В Подмосковье более 40 больниц вернулись к плановой работе
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Партия Порошенко назвала заявление о взятке европейскому чиновнику фейком
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал сумму золотовалютных запасов в России
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Крашенинников оценил идею ограничить внесудебный порядок изъятия детей
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
Московский НПЗ станет одним из лучших в Европе и мире, заявил Собянин
Австрийские полицейские
Задержанный по делу об убийстве россиянина в Австрии останется в СИЗО
Вид на Москву
В Кремле прокомментировали доклад Великобритании о "вмешательстве России"
Запорный кран на компрессорной станции
На Украине оценили снижение транзита газа из-за "Турецкого потока"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния