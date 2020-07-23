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В Тверской области за сутки умерли два пациента с коронавирусом
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 122 до 124, сообщает областное правительство. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:57
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, тверская область

В Тверской области за сутки умерли два пациента с коронавирусом

11:57 23.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач у окна в госпитале COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 122 до 124, сообщает областное правительство.
За весенние месяцы в регионе умерли 22 пациента с COVID-19. На 22 июля количество летальных исходов достигло 122.
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"Сто двадцать четыре человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За последние сутки в области подтверждены 28 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4366 случаев. Выздоровели за сутки 12 человек, за весь период выздоровел 3761 пациент.
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