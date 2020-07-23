В Тверской области за сутки умерли два пациента с коронавирусом

За весенние месяцы в регионе умерли 22 пациента с COVID-19. На 22 июля количество летальных исходов достигло 122.

За последние сутки в области подтверждены 28 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4366 случаев. Выздоровели за сутки 12 человек, за весь период выздоровел 3761 пациент.