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ЦИК рассмотрит порядок досрочного голосования на выборах в сентябре
ЦИК в пятницу рассмотрит порядок досрочного голосования на выборах 13 сентября, следует из проекта повестки дня заседания Центризбиркома. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:55
майя гришина
цик рф
госдума рф
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майя гришина, цик рф, госдума рф, политика

ЦИК рассмотрит порядок досрочного голосования на выборах в сентябре

11:55 23.07.2020
183
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ЦИК в пятницу рассмотрит порядок досрочного голосования на выборах 13 сентября, следует из проекта повестки дня заседания Центризбиркома.
"О Порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года (проект постановления ЦИК России)", - говорится в проекте повестки дня заседания.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Согласно поправкам, формат многодневного голосования в РФ будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах, может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.
Кроме того, досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям организовывать не будут в случае проведения выборов или референдума в РФ в течение нескольких дней. Как поясняла РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, эта норма не связана с досрочным голосованием для жителей отдаленных и труднодоступных районов.
Герб Центральной избирательной комиссии РФ
21 июля, 16:22
ЦИК считает, что избирательная система готова к трехдневному голосованию
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Майя ГришинаЦИК РФГосдума РФПолитика
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