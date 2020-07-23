ЦИК рассмотрит порядок досрочного голосования на выборах в сентябре

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ЦИК в пятницу рассмотрит порядок досрочного голосования на выборах 13 сентября, следует из проекта повестки дня заседания Центризбиркома.
"О Порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года (проект постановления ЦИК России)", - говорится в проекте повестки дня заседания.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Согласно поправкам, формат многодневного голосования в РФ будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах, может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.
Кроме того, досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям организовывать не будут в случае проведения выборов или референдума в РФ в течение нескольких дней. Как поясняла РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, эта норма не связана с досрочным голосованием для жителей отдаленных и труднодоступных районов.