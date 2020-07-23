В Подмосковье более 40 больниц вернулись к плановой работе

"Ситуация с коронавирусом в регионе улучшилась, и мы возобновляем работу еще 18 больниц для оказания плановой медицинской помощи жителям. Это Солнечногорская, Химкинская, Можайская, Орехово-Зуевская и другие больницы", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.