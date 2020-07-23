В Подмосковье более 40 больниц вернулись к плановой работе

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Еще 18 больниц Подмосковья вернули к плановой работе на фоне стабилизации ситуации с COVID-19, в общей сложности 40 медучреждений снова работают в прежнем режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"Ситуация с коронавирусом в регионе улучшилась, и мы возобновляем работу еще 18 больниц для оказания плановой медицинской помощи жителям. Это Солнечногорская, Химкинская, Можайская, Орехово-Зуевская и другие больницы", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
Она напомнила, что ранее в регионе к прежней работе вернулись 23 больницы, в том числе Ивантеевская, Наро-Фоминская, Домодедовская.
"Перед возобновлением планового приема пациентов в больницах проведена обязательная заключительная дезинфекция помещений, сотрудники прошли полное медицинское обследование", - добавили в пресс-службе.
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