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В МИД Ирана рассказали о масштабных кибератаках против страны
Иран в последние несколько месяцев подвергался масштабным кибератакам, Тегеран может ответить на них, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:53
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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аббас мусави, тегеран (город), сша, израиль, в мире

В МИД Ирана рассказали о масштабных кибератаках против страны

11:53 23.07.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровОфициальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
© РИА Новости / Антон Быстров
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 июл – РИА Новости. Иран в последние несколько месяцев подвергался масштабным кибератакам, Тегеран может ответить на них, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
По его словам, тысячи кибератак проводятся против страны ежедневно, в этом нет ничего особенного, большую их часть Ирану удается отразить, и они не оказывают какого-либо воздействия на страну.
"В последние несколько месяцев на инфраструктуру страны было проведено несколько более масштабных кибератак", - говорится в заявлении Мусави на сайте ведомства.
Он отметил, что иранским аналитикам, изучившим вопрос, удалось определить как страны, поддерживавшие проведение кибератак, так и группировки, их осуществлявшие, но не назвал, какие конкретно страны стоят за ними, не исключив, что это могут быть США.
Мусави сообщил, что "последние пожары" не были связаны с кибератаками, добавив, что Иран оставляет за собой право ответить на эти атаки, в том числе использовав киберпространство.
Ранее в Иране произошла серия странных происшествий, среди которых яркая вспышка вследствие взрыва неподалеку от военных объектов в восточной части Тегерана. По официальной версии, 26 июня взорвался баллон с техническим газом.
Кроме того, в начале июля власти сообщили о происшествии и пожаре на заводе по обогащению урана в Натанзе. Официальная причина по соображениям безопасности пока не называлась, однако СМИ писали, что это могла быть диверсия Израиля.
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WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
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Аббас МусавиТегеран (город)СШАИзраильВ мире
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