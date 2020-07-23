В МИД Ирана рассказали о масштабных кибератаках против страны

ТЕГЕРАН, 23 июл – РИА Новости. Иран в последние несколько месяцев подвергался масштабным кибератакам, Тегеран может ответить на них, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави

По его словам, тысячи кибератак проводятся против страны ежедневно, в этом нет ничего особенного, большую их часть Ирану удается отразить, и они не оказывают какого-либо воздействия на страну.

"В последние несколько месяцев на инфраструктуру страны было проведено несколько более масштабных кибератак", - говорится в заявлении Мусави на сайте ведомства.

Он отметил, что иранским аналитикам, изучившим вопрос, удалось определить как страны, поддерживавшие проведение кибератак, так и группировки, их осуществлявшие, но не назвал, какие конкретно страны стоят за ними, не исключив, что это могут быть США

Мусави сообщил, что "последние пожары" не были связаны с кибератаками, добавив, что Иран оставляет за собой право ответить на эти атаки, в том числе использовав киберпространство.

Ранее в Иране произошла серия странных происшествий, среди которых яркая вспышка вследствие взрыва неподалеку от военных объектов в восточной части Тегерана. По официальной версии, 26 июня взорвался баллон с техническим газом.